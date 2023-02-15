Культура

«Домашнюю» выставку к 120-летию Семена Гейченко открыли в «Михайловском»

В Государственном Пушкинском заповеднике сегодня, 15 февраля, торжественно открыли «домашнюю» выставку «А у нас в Михайловском», подготовленную по материалам разных фондовых коллекций. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новая экспозиция создана в рамках программы празднования 120-летия со дня рождения первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», музейщика-легенды и «михайловского домового» С. С. Гейченко.

Фрагмент экспозиции. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» уточнили, что в большую экспозицию включено несколько сотен музейных предметов. Это произведения выдающихся советских живописцев и графиков, редкие книжные издания, фотографии, образцы декоративно-прикладного искусства и отдельные бытовые вещи, каждая по-своему отражающие историю послевоенного становления заповедника. Значительная их часть объединена в тематические разделы, как то: «Музейные ценности, возвращенные из Германии после Великой Отечественной войны», «Пушкинский праздник поэзии», «Музейная фотолетопись», «Мастерская графика В. М. Васильева». Многие из экспонатов — из числа тех, которые редко, а то и вовсе не выставлялись ранее. Так, например, с замечательным полотном Петра Бучкина «Михайловское. Вид с балкона дома Пушкина» (1957) широкую публику знакомят впервые.

Выставка «А у нас в Михайловском» развёрнута в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет доступна для посетителей до конца текущего года. В музее особо отметили, что билеты в экспозицию можно оплатить «Пушкинской картой».