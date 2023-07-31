Общество

Игорь Савицкий о Ленине: За что мы должны ставить ему памятник?

Нецелесообразно ставить памятники Владимиру Ленину, ведь за период его правления убыль населения в России составила 11 миллионов человек, считает предприниматель, экс-депутат Псковского областного Собрания Игорь Савицкий. Свое мнение он озвучил в программе «Армрестлинг» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Промышленное производство упало в России, просто вдумайтесь, в семь раз по сравнению с 1917 годом, и в девять раз по сравнению с 1914. Было взорвано порядка 30 электростанций во время гражданских беспорядков, замораживались паровозы, разрушались железные дороги. Демография четко говорит о том, что в первые пять лет правления Ленина убыль населения в России составила 11 миллионов человек. 200 тысяч человек были репрессированы с Октябрьского переворота до 1 января 1918 года. И за это все, видимо, у нас по всей стране стоят памятники Ленину. Ленин - это религия по большому счету», - выразил мнение Игорь Савицкий.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.