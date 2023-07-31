Общество

Псковский коммунист Олег Кисилёв: Ленин — это фетишизм, заложенный с детсада

Владимир Ленин — это фетишизм, заложенный с детского сада и школы. Такое мнение озвучил активист Псковского областного отделения КПРФ Олег Кисилёв в программе «Армрестлинг» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За всех не скажу, но Псковский обком КПРФ против. Памятник гармоничен в ансамбле площади, рядом музей Ленина. Давайте, я не против, проведем широкий опрос общественного мнения, спросим людей. Я понимаю, что думает молодежь про Ленина. Но нужно уважать и старшее поколение, которое, в основном, против переноса памятника. Да, согласен, нам заложили фетиши. Ленин — это фетишизм, заложенный с детского сада и школы. А где нет фетишей таких? Наполеон — фетиш. Гитлер — фетиш. Но, может, какое-то время подождать. Зачем накалять обстановку этой темой?» - предложил Олег Кисилёв.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан.