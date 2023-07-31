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Актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни

Актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни, не приходя в сознание. 30 июля она была госпитализирована в реанимацию с тяжёлой формой гриппа.

По информации Telegram-канала Mash, Ирина Мирошниченко заболела ещё 24 июля. Неделю пыталась лечиться дома, но состояние продолжало ухудшаться. В воскресенье её экстренно положили в больницу, где актрисе диагностировали тяжёлое поражение клапана сердца и осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.

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Днём 3 августа сердце 81-летней Ирины Мирошниченко остановилось.

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Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Ее дебютом стала игра в фильме режиссера Георгия Данелии в «Я шагаю по Москве». Она также известна по роли Марии Магдалины в картине Андрея Тарковского «Андрей Рублев», фильмам «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Кремлевские куранты», «Дядя Ваня» и другим.