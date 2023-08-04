Общество

Грибники жалуются на червивые боровики в Псковском районе

Грибов в районе деревни Черняковицы Псковского района достаточно, но многие из них червивые. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Грибов достаточно, но очень много червивых. Особенно большая червивость у желтых сыроежек и маслят. Некоторые из найденных белых тоже, к сожалению, оказались червивыми», - рассказал грибник.

Ранее сообщалось, что множество белых грибов обнаружили в окрестностях Пскова.