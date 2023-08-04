Общество

Температурный рекорд 1994 года побили в Пскове 6 августа

Рекордную температуру воздуха зафиксировали в Пскове вчера, 6 августа. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Вчера был зарегистрирован температурный рекорд, воздух прогрелся до +31.6 градуса. Последний раз такой рекорд был зарегистрирован тоже 6 августа, но в 1994 году. Тогда воздух прогрелся до +31.4 градуса», – рассказала Тала Нещадимова.

По словам синоптика, такая жаркая погода продлится недолго. Уже на этой неделе ожидается понижение температуры воздуха, она будет находиться в интервале от +18 до +23 градусов и от +20 до +25 градусов.

«Такая погода сохранится до конца недели, кратковременные дожди должны закончиться. Будет преимущественно без осадков», - заключила Тала Нещадимова.

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Ранее сообщалось, что 6 августа стал самым жарким днем лета в Москве.