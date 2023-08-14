Общество

Псковичка выиграла 3 млн рублей во всероссийском конкурсе детских инициатив

Псковичка Анна Тимашова стала победителем всероссийского конкурса детских инициатив в рамках Детского культурного форума. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Фото: Официальный канал Псковской области / Telegam

Анна Тимашова вышла в финал конкурса от Северо-Западного федерального округа со своим проектом «Музейные маршруты глазами детей».

Презентация финальных проектов проходила перед министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Проект получил на реализацию грант министерства культуры РФ — 3 млн рублей.

Цель проекта «Музейные маршруты глазами детей» — создание в Псковской области школы юного экскурсовода и обогащение существующих музейных маршрутов. Все это, в свою очередь, будет способствовать развитию туристического потенциала Псковщины.