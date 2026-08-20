Защитник Татьяны Пасман не смог оспорить штраф за демонстрацию свастики

Псковский областной суд проверил законность привлечения к административной ответственности депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяны Пасман за нарушение по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики). Как сообщили в пресс-службе судов региона, решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Фото: Псковский областной суд

Жалобу на постановление Псковского городского суда, которым Татьяне Пасман назначен штраф в размере 1000 рублей, подал защитник депутата. Он просил отменить постановление суда первой инстанции и прекратить производство по делу ввиду отсутствия как события административного правонарушения, так и состава правонарушения в действиях подзащитной.

«Обжалуемое постановление судьей оставлено без изменения, жалоба защитника - без удовлетворения», - рассказали в пресс-службе судов.

Ранее сообщалось, что в социальной сети Facebook* на странице, которую администрирует Татьяна Пасман, было размещено карикатурное изображение Адольфа Гитлера с нарукавной повязкой с изображением креста с загнутыми под прямым углом концами - свастики, демонстрация которой запрещена ФЗ от 19.05.1995 года № 80-ФЗ «Об увековечивании Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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