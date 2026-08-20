 
Общество

Защитник Татьяны Пасман не смог оспорить штраф за демонстрацию свастики

1

Псковский областной суд проверил законность привлечения к административной ответственности депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяны Пасман за нарушение по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики). Как сообщили в пресс-службе судов региона, решение суда первой инстанции оставлено без изменений. 

Фото: Псковский областной суд 

Жалобу на постановление Псковского городского суда, которым Татьяне Пасман назначен штраф в размере 1000 рублей, подал защитник депутата. Он просил отменить постановление суда первой инстанции и прекратить производство по делу ввиду отсутствия как события административного правонарушения, так и состава правонарушения в действиях подзащитной.

«Обжалуемое постановление судьей оставлено без изменения, жалоба защитника - без удовлетворения», - рассказали в пресс-службе судов. 

Ранее сообщалось, что в социальной сети Facebook* на странице, которую администрирует Татьяна Пасман, было размещено карикатурное изображение Адольфа Гитлера с нарукавной повязкой с изображением креста с загнутыми под прямым углом концами - свастики, демонстрация которой запрещена ФЗ от 19.05.1995 года № 80-ФЗ «Об увековечивании Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  

Компания Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Пасман Татьяна Борисовна

Пасман Татьяна Борисовна

Депутат Псковской городской Думы по единому округу

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026