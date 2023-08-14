Общество

Реорганизована администрация Стругокрасненского района

Решение о реорганизации администрации Стругокрасненского района приняли на внеочередной сессии депутатов районного Собрания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Александр Волков.

Фото: Александр Волков / Telegram

«Принято решение о реорганизации администрации Стругокраснеснкого района в форме слияния с администрациями городского и сельских поселений во вновь образованное муниципальное учреждение – администрацию Стругокрасненского муниципального округа», - написал он

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы..