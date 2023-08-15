Общество

Управление образования ликвидировали в Печорском районе

Внеочередная сессия Собрания депутатов Печорского района состоялась 15 августа. Об этом глава Печорского района Сергей Тарасик сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Сергей Тарасик / «ВКонтакте»

На сессии депутаты рассмотрели вопросы реорганизации администрации Печорского района, Собрания депутатов Печорского района, ликвидации управления образования Печорского района.

Также рассматривался вопрос о передаче недвижимого имущества (построенные канализационные насосные станции) в муниципальное предприятие «Печорские тепловые сети» на праве хозяйственного ведения.

«Первые три вопроса связаны с преобразованием Печорского района в муниципальный округ, в связи с чем меняются названия администрации и Собрания депутатов. А управление образования будет подразделением администрации муниципального округа, а не отдельным исполнительным органом Печорского района», - пояснил Сергей Тарасик.