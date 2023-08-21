Общество

Благоустройство парка на улице Рижской в Печорах завершат в начале сентября

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил благоустройство парка на улице Рижской в Печорах в рамках рабочего выезда 21 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Скамейки поменяем, детская площадка останется, к Успенью не все успеем, фонтан уже после Успенья, полностью где-то в течение недели после праздника», — рассказал представитель подрядчика.

Вместе с губернатором парк осмотрели председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Благоустройство указанной территории включено в план мероприятий по подготовке и проведению празднования в Псковской области 550-летия со дня образования Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры (города Печоры). Подрядчик отметил, что благоустройство парка завершат в начале сентября.

Стоимость работ по благоустройству составляет 4 миллиона 641 тысяча рублей.

В настоящее время подрядчик производит укладку брусчатки; озеленение территории парка; ведет подготовку к установке скамеек, урн, фонарей.

Рабочие установили забор, ограждающий парк от прилегающих земельных участков, подготовили место установки фонтана, подрядчик подвел все необходимые коммуникации.