Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 1. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 августа.

26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла в Пскове пройдет исторический праздник «Воевода Шуйский». Праздник будет посвящен событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах. Ведущие Олег Добрынин и Роман Коваль (начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника) обсудили исторический контекст осады 1581 года, поговорили о силах и командовании сторон, а также о роли Ивана Шуйского в организации обороны Пскова.

«Летопись воинской славы Псковской земли» – совместный проект регионального отделения Российского военно-исторического общества и Псковского музея-заповедника о героях и битвах, о славных страницах богатой военной истории Псковщины.