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Общество

В каких ФАПах можно купить лекарства, объяснил облздрав

25.08.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Список фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, где можно приобрести лекарственные препараты, опубликовал комитет по здравоохранению Псковской области.

На сегодняшний день более 170 подразделений осуществляют реализацию. Список доступен по ссылке.

«Как вы знаете, эту работу мы запустили с января 2023 года. ФАПы начинают продавать лекарства поэтапно, ведь их необходимо оснастить оборудованием, установить программное обеспечение, провести работу с персоналом. Новый этап намечен на октябрь 2023 года. Во всех указанных ФАПах есть необходимый перечень лекарств. Отпуск препаратов проводится в часы работы обособленного подразделения в соответствии с утвержденным графиком. При отсутствии конкретного наименования препарата его можно заказать на месте для последующего получения», - уточнили в комитете.

Источник: Псковская Лента Новостей
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