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Исторический праздник «Воевода Шуйский» открылся в Пскове. ФОТО

Исторический праздник «Воевода Шуйский» открылся в Пскове сегодня, 26 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нам кажется, что исторические события были от нас очень далеко. Псковичи и гости нашего города, когда проходят около стен и Покровской башни, вряд ли задумываются, какие невероятные и глобальные исторические события здесь происходили. Задача музея - сделать эти события живыми. Нам очень важно, чтобы каждый, кто сейчас пришел понимали свою причастность к тем событиям, которые здесь проходили», — обратилась к гостям фестиваля генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Об истории битвы с войсками Стефана Батория рассказал директор Псковского городского молодежного центра Александр Рулев.

Также на открытии фестиваля присутствовали заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин и член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Добрынин.

Фестиваль «Воевода Шуйский» проходит с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла. Исторический праздник посвящен событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах.

Во внутренней части крепости на территории Покровского угла расположились интерактивные площадки, музейная мастерская, а также организован полевой лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят гостей праздника с бытом предков в XVI веке.

Организаторами фестиваля традиционно выступили Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество.