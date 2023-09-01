Общество

Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков

Отвечать на вопросы по поводу атаки на аэродром Пскова, которая, по утверждению Украины, якобы была проведена с территории России – прерогатива военных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и порекомендовал обратиться к ним.

«Вы знаете, это прерогатива наших военных, поэтому я рекомендую обратиться к ним», – сказал Песков в ответ на вопрос об утверждениях Украины о том, что атака на российский аэропорт в Пскове была осуществлена с территории России.

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Напомним, в ночь с 29 на 30 августа беспилотные летальные аппараты атаковали аэропорт в Пскове. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.

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Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76, пишет РИА Новости.