Общество

В бюджете предусмотрели дополнительные средства на безопасность региона - Михаил Ведерников

С учетом рисков, возникающих на фоне проведения специальной военной операции, в Псковской области принимаются все необходимые и возможные меры для защиты региона. При этом нужно понимать, что даже самое современное оборудование не дает 100-процентной гарантии защищенности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Атака дронов на аэропорт Пскова в ночь на 30 августа. Фотография из социальных сетей

«Вопросами безопасности региона мы занимаемся достаточно серьезно. Я предусмотрел дополнительные средства в региональном бюджете. Есть определенные договоренности на федеральном уровне. Поэтому все, что необходимо будет делать для защиты нашего региона, для защиты людей, мы будем делать в полном объеме», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что даже современные средства защиты на 100% не могут защитить от определенных видов средств нападения.

«Никто не застрахован ни в одной точке земного шара от того, что куда-то что-то не прилетит», - заметил глава региона. При этом, по его словам, в Псковской области с начала специальной военной операции работают с экспертами и изучают устройства и системы безопасности.

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Михаил Ведерников напомнил, что в области работают региональный Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» и отряд содействия обороне и безопасности «Дружина», которые являются подспорьем для военных и правоохранителей. Также он поблагодарил население Пскова за то, что во время атаки беспилотников на аэропорт в городе не было паники.

«Все пользовались проверенной информацией, а видя где-то непроверенную информацию, уточняли ее. Так и дальше должно быть. Мы должны друг другу доверять, мы должны быть вместе, и мы все вместе должны заботиться о безопасности нашего региона. Не надо полагаться только на противовоздушную систему, не надо полагаться только на военных или на какие-то специальные службы. Все должны, каждый на своем месте, во-первых, понимать, на что обращать внимание, передавать эту информацию для того, чтобы она обобщалась, анализировалась и проверялась. И если мы всю эту работу правильно выстроим, то таких тонких, слабых мест у нас не будет», - подчеркнул Михаил Ведерников.