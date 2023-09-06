В бюджете предусмотрели дополнительные средства на безопасность региона - Михаил Ведерников

С учетом рисков, возникающих на фоне проведения специальной военной операции, в Псковской области принимаются все необходимые и возможные меры для защиты региона. При этом нужно понимать, что даже самое современное оборудование не дает 100-процентной гарантии защищенности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Атака дронов на аэропорт Пскова в ночь на 30 августа. Фотография из социальных сетей
Губернатор отметил, что даже современные средства защиты на 100% не могут защитить от определенных видов средств нападения.
«Никто не застрахован ни в одной точке земного шара от того, что куда-то что-то не прилетит», - заметил глава региона. При этом, по его словам, в Псковской области с начала специальной военной операции работают с экспертами и изучают устройства и системы безопасности.
Михаил Ведерников напомнил, что в области работают региональный Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» и отряд содействия обороне и безопасности «Дружина», которые являются подспорьем для военных и правоохранителей. Также он поблагодарил население Пскова за то, что во время атаки беспилотников на аэропорт в городе не было паники.