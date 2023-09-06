Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За сильную Россию
исторический фестиваль в Выбутах
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Господин Рейтингомер
распродажа стройматериалов
самое время для ремонта
Кружки и секции в Пскове
Богатство «Голубых озер»
Котов: Желаю Ведерникову победы!
Снова в школу. ЛОНГРИД
Антон Минаков Победа будет за нами!
«Истфакт» Псковские партизаны
о роли педагогов
Антон Минаков о связи с избирателями
Антон Минаков об атаке дронов
как поддерживают псковских врачей
 
 
 
ещё Общество 06.09.2023 12:290 К дистанту готовы? 06.09.2023 19:400 Лучший военно-патриотический клуб определят в Псковской области 06.09.2023 19:270 Бывшее здание полиции в Себеже передадут музею 06.09.2023 19:000 Верховный суд назвал условие, при котором нетрезвый может быть за рулем 06.09.2023 18:330 Мотосезон закроют в Пскове 23 сентября 06.09.2023 18:270 Более 300 человек работает в прокуратуре Псковской области
 
 
 
Самое популярное 30.08.2023 11:360 Атака дронов: что происходило ночью в псковском аэропорту 03.09.2023 17:152 Попытку незаконного использования беспилотников пресекли в Псковской области 30.08.2023 09:540 Что известно об атаке беспилотников на аэропорт в Пскове 30.08.2023 00:510 В Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме повреждены четыре самолета Ил-76 30.08.2023 03:000 Опубликовано видео с места событий при нападении на Псковский аэропорт
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В бюджете предусмотрели дополнительные средства на безопасность региона - Михаил Ведерников

06.09.2023 13:35|ПсковКомментариев: 0

С учетом рисков, возникающих на фоне проведения специальной военной операции, в Псковской области принимаются все необходимые и возможные меры для защиты региона. При этом нужно понимать, что даже самое современное оборудование не дает 100-процентной гарантии защищенности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Атака дронов на аэропорт Пскова в ночь на 30 августа. Фотография из социальных сетей

«Вопросами безопасности региона мы занимаемся достаточно серьезно. Я предусмотрел дополнительные средства в региональном бюджете. Есть определенные договоренности на федеральном уровне. Поэтому все, что необходимо будет делать для защиты нашего региона, для защиты людей, мы будем делать в полном объеме», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что даже современные средства защиты на 100% не могут защитить от определенных видов средств нападения.

«Никто не застрахован ни в одной точке земного шара от того, что куда-то что-то не прилетит», - заметил глава региона. При этом, по его словам, в Псковской области с начала специальной военной операции работают с экспертами и изучают устройства и системы безопасности.

Смотрите также
01.09.2023 13:040 Более 200 псковичей вызвались в отряд «Дружина» после атаки беспилотников на аэропорт

Михаил Ведерников напомнил, что в области работают региональный Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» и отряд содействия обороне и безопасности «Дружина», которые являются подспорьем для военных и правоохранителей. Также он поблагодарил население Пскова за то, что во время атаки беспилотников на аэропорт в городе не было паники. 

«Все пользовались проверенной информацией, а видя где-то непроверенную информацию, уточняли ее. Так и дальше должно быть. Мы должны друг другу доверять, мы должны быть вместе, и мы все вместе должны заботиться о безопасности нашего региона. Не надо полагаться только на противовоздушную систему, не надо полагаться только на военных или на какие-то специальные службы. Все должны, каждый на своем месте, во-первых, понимать, на что обращать внимание, передавать эту информацию для того, чтобы она обобщалась, анализировалась и проверялась. И если мы всю эту работу правильно выстроим, то таких тонких, слабых мест у нас не будет», - подчеркнул Михаил Ведерников. 
Теги: #регион60 #безопасность #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Примете ли участие в голосовании на выборах 8-10 сентября?
В опросе приняло участие 166 человек
Сюжет: Атака беспилотников на аэропорт в Пскове «Дневной дозор»: как нужно информировать граждан о чрезвычайных происшествиях? В бюджете предусмотрели дополнительные средства на безопасность региона - Михаил Ведерников «Прессинг»: Освещение атаки дронов, глумление эмигрантов и рост просмотров. ВИДЕО В аэропорту Пскова стреляли по пытавшемуся снять последствия атаки ВСУ квадрокоптеру Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков Более 200 псковичей вызвались в отряд «Дружина» после атаки на аэропорт «Прессинг»: Освещение атаки дронов, глумление эмигрантов и рост просмотров Неопознанный объект нейтрализовали в небе над Псковом в районе Крестов Реальность постучала в нашу дверь Псковский губернатор поблагодарил сотрудников МЧС за ликвидацию последствий атаки беспилотников Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений «В фокусе»: Атака беспилотников на аэропорт в Пскове Псковский аэропорт возобновит работу в штатном режиме с 31 августа Беспилотники атаковали псковский аэропорт: что происходит сейчас, рассказы очевидцев Что делать при обнаружении беспилотника, рассказали эксперты Михаил Ведерников: Дополнительных ограничений из-за атаки беспилотников вводится не будет Последствия атаки беспилотников на аэропорт в Пскове устранены – губернатор Путину доложили об атаке беспилотников на аэропорт в Пскове Военные эксперты: По Пскову ударили дроны «Бобер» Режим повышенной готовности ввели «Псковские тепловые сети» Атака дронов: что происходило ночью в псковском аэропорту Что известно об атаке беспилотников на аэропорт в Пскове Версию атаки беспилотников на Псков с территории Прибалтики обсуждают в социальных сетях Свыше 60 человек тушили пожар в результате атаки Псковского аэропорта беспилотниками Украина атаковала шесть регионов России беспилотниками - РИА Новости Опубликовано видео с места событий при нападении на Псковский аэропорт В Пскове работают блок-посты - очевидцы Локализацию очагов пожара проводят в Псковском аэропорту Масштаб разрушений Псковского аэропорта уточняется - губернатор Михаил Ведерников об атаке на Псковский аэропорт: По предварительным оценкам, ничего серьёзного В Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме повреждены четыре самолета Ил-76 Над Псковом и областью ограничили полеты самолетов Михаил Ведерников: Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников
06.09.2023, 19:400 Лучший военно-патриотический клуб определят в Псковской области 06.09.2023, 19:270 Бывшее здание полиции в Себеже передадут музею 06.09.2023, 19:200 Три команды представят Псковскую область на президентских соревнованиях 06.09.2023, 19:190 Что есть псковичам, чтобы улучшить работу мозга
06.09.2023, 19:000 Верховный суд назвал условие, при котором нетрезвый может быть за рулем 06.09.2023, 18:450 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 06.09.2023, 18:330 Мотосезон закроют в Пскове 23 сентября 06.09.2023, 18:270 Более 300 человек работает в прокуратуре Псковской области
06.09.2023, 18:150 Цены на бензин в России обновили исторический максимум 06.09.2023, 18:000 Правительство Псковской области заключило ряд соглашений на Форуме социальных инноваций 06.09.2023, 18:000 Псковские налоговики продолжают проведение обучающих онлайн-вебинаров 06.09.2023, 17:500 Фотофакт: Часы перестали работать на фасаде дома №19 на улице Некрасова в Пскове
06.09.2023, 17:400 Эвакуационные выходы оборудовали в порховском приюте после вмешательства прокуратуры 06.09.2023, 17:330 Мужчина скинул беременную собаку с девятого этажа 06.09.2023, 17:210 Более 100 подарков разыграют в честь 20-летия «Максимуса» в Пскове 06.09.2023, 17:170 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 сентября
06.09.2023, 17:140 Паралимпийский комитет намерен навсегда приостановить членство России 06.09.2023, 17:100 Проекты невельского и себежского фермеров стали победителями конкурса Минсельхоза России 06.09.2023, 16:590 Набережную реки благоустроили в Невеле 06.09.2023, 16:520 Исполнилось 80 лет со дня гибели Героя Советского Союза Александра Германа
06.09.2023, 16:380 Судимая великолучанка украла велосипед из подъезда 06.09.2023, 16:240 Псковская область вошла в топ-10 регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 06.09.2023, 16:190 БОПЭТ-пленка производства завода «Титан-Полимер» успешно прошла тестирование компанией-партнером 06.09.2023, 16:060 Антон Минаков жителям Псковской области: Обязательно приходите на выборы
06.09.2023, 15:540 Новые комплекты формы подарили великолукской хоккейной команде «Экспресс – 2014» 06.09.2023, 15:450 Владимир Кузь: Золу в дорожном строительстве использовать нецелесообразно 06.09.2023, 15:310 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 3. ВИДЕО 06.09.2023, 15:180 Вандалы оторвали дорожный знак в Великих Луках
06.09.2023, 15:120 Антон Минаков: Необходимо улучшать условия жизни для молодежи Псковской области 06.09.2023, 15:050 Опера «Борис Годунов» в исполнении артистов Мариинского театра вернётся в Псков 06.09.2023, 14:580 Быка заметили на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО 06.09.2023, 14:552 «Вода начинается здесь!»: у псковского Горводоканала появился слоган
06.09.2023, 14:440 Назначен новый заместитель начальника УФСИН России по Псковской области 06.09.2023, 14:380 25 муниципалитетов представили аграрные достижения на конкурсе «Ветеранское подворье» 06.09.2023, 14:241 Псковский торг: группа рынков «Центр» 06.09.2023, 14:090 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Леона Поземского и Ижорского Батальона в Пскове
06.09.2023, 13:580 Михаил Ведерников: Муниципальная реформа не отменяет принципов демократии 06.09.2023, 13:560 Творческая встреча с французским солистом Франсуа Модеме прошла в Псковском музее 06.09.2023, 13:430 До +3 градусов похолодает в Псковской области ночью 7 сентября 06.09.2023, 13:350 В бюджете предусмотрели дополнительные средства на безопасность региона - Михаил Ведерников
06.09.2023, 13:250 Специальных наблюдателей за ходом ДЭГ подготовили в Псковской области 06.09.2023, 13:110 Жилой дом спасли от огня на улице Белинского в Пскове 06.09.2023, 12:590 Илья Стрелков: Мы обеспечиваем максимальную открытость выборного процесса 06.09.2023, 12:540 Стройматериалы в дорожной отрасли подорожали на 10-15% — Владимир Кузь
06.09.2023, 12:500 Более 50 псковичей стали участниками проекта по поддержке донорского движения 06.09.2023, 12:490 «Дневной дозор»: как нужно информировать граждан о чрезвычайных происшествиях? 06.09.2023, 12:480 Россиянин сжег тело убитой женщины в лесу 06.09.2023, 12:290 К дистанту готовы?
06.09.2023, 12:280 Опубликована программа исторического фестиваля «Атаман Мишка Черкашенин» 06.09.2023, 12:170 Кукольную программу для детей и взрослых подготовил Пушкинский театральный фестиваль 06.09.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 3 06.09.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 сентября
06.09.2023, 11:540 МегаФон включил LTE в Псково-Печерском монастыре 06.09.2023, 11:440 Продолжается кастинг нового сезона фестиваля «Миссис Псков 2023» 06.09.2023, 11:350 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о сотрудничестве России и Африки 06.09.2023, 11:280 Гостиничная сеть получила проект строительства отеля в Пскове
06.09.2023, 11:240 Нетрезвый комбайнер попался полицейским в новоржевской деревне 06.09.2023, 11:110 Рок-группа «Монгол Шуудан» выступит в Пскове 8 октября 06.09.2023, 11:080 Подрядчик провалил поставку битума для псковских дорог из-за резкого роста цен 06.09.2023, 11:050 Центробанк РФ решил увеличить ежедневную продажу валюты почти в десять раз
06.09.2023, 10:430 Двое человек заблудились в лесах Псковской области 06.09.2023, 10:360 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 06.09.2023, 10:340 Престарелый пскович-инвалид два раза выстрелил в знакомого из пистолета и попал под суд 06.09.2023, 10:330 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 3
06.09.2023, 10:150 Названа причина возгорания автомобиля в Пустошке 06.09.2023, 10:000 Михаил Ведерников расскажет об итогах губернаторской пятилетки и планах на будущее в эфире «ПЛН FM» 06.09.2023, 09:500 Сотрудники вневедомственной охраны в Пскове задержали вора 06.09.2023, 09:400 Власти прикроют «серую зону» ввоза алкоголя и табака из стран ЕАЭС
06.09.2023, 09:262 Свыше 50 тысяч заявлений подали жители Псковской области на участие в ДЭГ 06.09.2023, 09:150 Электросамокатчикам подготовили штрафы за целый ряд правонарушений 06.09.2023, 09:050 За депутатами Госдумы в регионах закрепят автомобили производства РФ 06.09.2023, 08:540 Акулы атаковали катамаран с россиянами в Тихом океане
06.09.2023, 08:450 Спрос на потребкредиты подскочил на 20-50% после повышения ключевой ставки 06.09.2023, 08:330 Треть псковичей страдают от головной боли из-за шума на работе — опрос 06.09.2023, 08:210 Золу будут применять при строительстве домов и дорог в России 06.09.2023, 08:110 День рыжих отмечают 6 сентября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru