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Общество

«Дневной дозор»: как нужно информировать граждан о чрезвычайных происшествиях?

06.09.2023 12:49|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему информирования граждан о чрезвычайных ситуациях. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В ночь на 30 августа Псков впервые с 40-ых годов прошлого века подвергся атаке с неба. Об этом многие горожане узнавали из соцсетей, в которых псковичи публиковали фотографии и видеозаписи последствий атаки беспилотников. Позже МЧС сообщило о возгорании военно-транспортных самолетов в аэропорту. Люди активно обсуждали происшествие, ждали официальной информации.

Оперативно было опубликовано обращение губернатора Михаила Ведерникова. Он лично возглавил работу в аэропорту и информировал граждан о происшествии и ликвидации его последствий. Во многом благодаря его усилиям удалось не допустить информационного вакуума, панических настроений в Пскове не было.

В тоже время по итогам инцидента у многих возник вопрос: как должны освещаться подобные чрезвычайные происшествия? Почему в группах в соцсетях стали оперативно удалять комментарии? Почему СМИ не получали оперативную информацию? Некоторые федеральные СМИ пишут, что медийный блок правительства не обеспечил своевременное информирование граждан. При этом есть мнение, что о подобных происшествиях вообще не должно быть никаких сообщений, в целях безопасности нельзя вести фото- и видеофиксацию, и тем более публиковать информацию, распространять репосты.

Однако другие эксперты уверены, что в эпоху информационного общества попытки скрыть или игнорировать какие-либо факты приводят к обратному эффекту. Когда официальной информации недостаточно, различные псевдомедиа и паблики паразитируют на этом, распространяют фейки, провокации, дают извращенные и гипертрофированные интерпретации произошедшего. Более того, замалчивание только усиливает панические настроения среди людей, потому что отсутствие информации порождает слухи и фобии.

Как нужно информировать граждан о чрезвычайных происшествиях? Насколько оперативно? Как должны освещаться такие события? Можно ли публиковать такую информацию в неофициальных источниках? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Во время атаки беспилотников почему-то не звучали сирены ПВО, хотя до этого их проверяли на работоспособность, утверждает координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Также, на его взгляд, во время происшествия чиновники, ответственные за информирование жителей Псковской области, отработали недостаточно эффективно. Эти ошибки нужно исправить.

«Хотел в первую очередь отметить, что главная задача правительства Псковской области - это безопасность наших граждан. К сожалению, Псковская область тоже была втянута в проведение специальной военной операции, а именно ударами по нашей территории. Непонятный момент - это отсутствие сирен ПВО. Мы с вами живем в городах Псковской области, периодически проходят учения. И в этом году, и в прошлом году неоднократно слышали, как включали сирены днем, перед этим предупредив граждан. Почему сирены не сработали в момент атаки? Это большой вопрос. Почему они не сработали и на следующий день, когда опять какой-то неопознанный летающий объект появился над территорией Пскова? Это вызывает вопросов еще больше. Также сейчас вызывает недоумение достаточно низкое качество информирования населения. Спасибо огромное, что действующий губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников вышел в прямой эфир и дал комментарий. Но это был единственный, скажем так, подобный источник, и появился он не сразу. Информацию жители Пскова и Псковской области, в том числе и я, были вынуждены брать из Telegram-каналов, то есть сомнительных источников. Понимаем, что они бывают разные, бывают провластные, бывают, наоборот, оппозиционные. На тот момент это был единственный источник информации. Ситуация прояснилась уже на следующий день. Надеюсь, сделаны выводы, чтобы подобных ошибок не повторялось в будущем».

Нужно периодически напоминать гражданам о том, какая опасность существует и как вести себя при атаке беспилотников, считает полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. А в случае, если ЧП уже произошло, необходимо дать оперативную информацию в официальных источниках без подробностей.

«Считаю, что нужно информировать население, дабы люди знали, что мы живем в непростое время и существует потенциальная опасность такого характера. Михаил Юрьевич Ведерников вместе с главой города о ситуации сказали и, как говорится, люди в курсе дела, чтобы никакие потом недоумения, неправильные толкования среди людей и общества не ходили. Надо информировать. Заблаговременно должна быть информация о том, что существует такая опасность. Когда что-то случается, необходимо просто проинформировать людей о случившемся. Подробности - это другая сторона, специалисты разберутся. Если что-то нужно обнародовать, это будет обнародовано».

По мнению депутата Псковской городской Думы Татьяны Пасман, граждан нужно обязательно оповещать о происшествиях и как можно быстрее давать информацию о том, как им действовать. В случае с атакой беспилотников в Пскове первыми о произошедшем сообщили обычные граждане, поэтому идея запрещать им публикации фото и видео довольно сомнительна.

«Считаю, что обязательно нужно информировать людей, и достаточно рано - то есть практически сразу. Могу по опыту сказать, что в первые моменты наступает очень сильный испуг, внутренняя паника от того, что происходит, и ты не понимаешь, какие действия должен осуществлять. Очень опасно, что вообще никакого оповещения о возможном приближении этой опасности заранее нет. Нужно сообщать людям о тех способах, которыми будет осуществляться информирование. Живу я около вокзала. Когда была тренировка, то в связи с тем, что на окнах установлены стеклопакеты, того, что происходит на улице, практически не слышно. А вот стрельба и взрывы, к сожалению, очень слышны, и они пугают. В первую очередь, информирование нужно делать на государственных ресурсах, в нашем случае - на региональных или муниципальных ресурсах. Хорошо, когда это будет делать компетентный орган, то есть представители гражданской обороны. Если говорить о запрете делать это людям, честно говоря, я не очень понимаю, каким образом это можно сделать. Все репрессивные меры, на мой взгляд, только подогревают желание их нарушить и показать, что произошло. В последнем случае, они, например, единственные, кто проинформировал практически сразу о том, что происходит. Если мы это запретим, может оказаться, что вообще никакой информации не будет. Будет просто паника. Telegram-каналы не у всех есть. Беда в том, что мы до сих пор даже не знаем, где находятся те самые места, куда мы можем убежать в случае какой-то опасности».

Все сообщения должны поступать только из официальных источников, эта система информирования должна быть заранее отработана, уверена председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. К тому же у людей должно быть представление о том, как действовать и куда бежать в случае чрезвычайных происшествий.

«Мы давно говорили о том, что Псковский регион особый. Эта особенность должна быть защищена. Вся информация, на мой взгляд, должна поступать из официальных источников. Меня очень беспокоит отсутствие планов нахождения бомбоубежищ. Хотя была команда привести все в порядок, но результаты этой команды я не знаю. Естественно, в облсовпрофе это все рассматривали. Все это должно работать. Люди должны знать, как им поступать, куда звонить. Все это должно быть не спонтанно, а отработано. Тогда люди будут чувствовать свою защищенность. Это слаженная работа всех систем в нашей области. Надо сейчас к этому вопросу вернуться, наладить все и закрыть его»

Конституция дает право гражданам получать достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, утверждает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Закон обязывает органы власти оперативно и достоверно информировать людей о таких происшествиях.

«Надо не забывать нашу Конституцию, особенно статью 29-ю, которая гарантирует каждому гражданину возможность получать и передавать любую достоверную информацию, за исключением той, которая относится к государственной тайне, это запрещено федеральным законом. Когда мы говорим о происходящих на территории области различных чрезвычайных ситуациях, то мы должны прекрасно понимать, что эта сфера тоже регулируется федеральным законодательством, которое говорит о том, что должна быть гласность информации в области защиты населения от всевозможных чрезвычайных ситуаций, поскольку это напрямую затрагивает права людей. Одно из важных, главных фундаментальных прав - это право на жизнь. Федеральный закон четко определяет, что федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправления обязаны оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, специализированные технические средства или иным способом о произошедших чрезвычайных ситуациях, принятых мерах по обеспечению безопасности граждан, в том числе и о возможностях, возникающих в различных ситуациях, а также о приемах и способах защиты населения. Когда территорию Псковской области атаковали летательные объекты Вооруженных сил Украины и нанесли ущерб - население было проинформировано и губернатором области, и руководством Главного управления по чрезвычайным ситуациям».

Принимают решение об оповещении граждан о чрезвычайных происшествиях два органа — правительство области и МЧС, рассказал секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов, экс-начальник Главного управления МЧС России по Псковской области. А за оповещение о терактах ответственны органы федеральной службы безопасности.

«Ситуации бывают разные. Принимают решение об оповещении населения два органа: правительство области в лице губернатора, то есть запускать ли систему оповещения, информировать ли вообще или частично всю область, весь город Псков или только один район города, и МЧС России. То есть два органа: или правительство, или МЧС. Начальник главного управления может самостоятельно принять решение об оповещении. Ситуации, которые касаются террористических актов, - у нас уголовное дело, насколько нам известно, было возбуждено по статье "Терроризм". Аэропорт у нас гражданский, это не удар по военному объекту, не боевые действия. То есть могли пострадать гражданские люди, которые находились в аэропорту: это дежурная смена, охрана нашего гражданского аэропорта. Мы рассматриваем это как террористический акт. Органы государственной безопасности рассматривают как теракт. Комментарий, прежде всего, должен быть от органов государственной безопасности - это Федеральная служба безопасности. Это прописано в федеральном законодательстве, в законе о борьбе с терроризмом. Существуют соответствующие координационные органы, и они решают вопрос о степени информирования населения, а также методы информирования населения, то есть это пойдет по радио и по телевидению или это будет вынесено в Telegram-каналы и интернет-издания».

Правила антикризисной коммуникации говорят о том, что нужно максимально оперативно дать информацию о том, что несет угрозу для людей, рассказал психолог Сергей Калинин. Необязательно подробно говорить о произошедшем, но очень важно объяснить, как им действовать. Также он добавил, что сокрытие информации в официальных источниках приведет к поиску в сомнительных, а там могут быть диверсии, в которые люди охотно поверят во время паники.

«Существуют правила антикризисной коммуникации, которые изучены и сформулированы почти век назад. Когда происходит значимое для человека событие, которое затрагивает, например, вопросы нашей безопасности, нам обязательно нужно хотя бы какое-то простейшее понимание того, что произошло и, может быть, даже более важные аспекты нам нужно знать, что нам в этой ситуации делать: нам нужно прятаться, нам нужно бежать, нам нужно спасать себя и близких или можно не беспокоиться и продолжать жить и действовать дальше. Если хотя бы есть какой-то отголосок о том, что нечто произошло, люди начинают активно искать и собирать информацию. Что происходит, если этой информации нет или этой информации недостаточно. Это как раз та самая ситуация, когда рождаются слухи. Они носят именно катастрофический характер, когда преувеличивают значимость. Мы сейчас живем в информационно насыщенной среде. Есть закон первичности информации, который звучит так: "Информация, которая приходит первой, побеждает". Представьте себе: случилось нечто. Возможно, вы идете на какие-то официальные сайты, а там тишина. Вы начинаете искать дальше, если есть какие-то специально обученные люди, которые занимаются информационными диверсиями, они вам прекрасно расскажут и разъяснят, что произошло и не произошло. Насколько будет правдоподобно - большой вопрос. Так устроен наш мозг, что первая информация, которую мы получаем по событию, является для нас наиболее достоверной, это закон первичности информации. Еще не факт, поверим ли мы в ту информацию, которую узнаем впоследствии. Моя точка зрения такова - один из законов антикризисной коммуникации: быстрее дать официальную версию, не обязательно подробную, о том, что произошло, в этой информации обязательно должны быть четкие, конкретные указания, что делать и чего не делать людям».
При подготовке этого выпуска программы мы в первую очередь хотели узнать мнение о том, как нужно информировать граждан о чрезвычайных происшествиях у ответственного лица - руководителя управления информационной политики правительства Псковской области Степана Парфенова, однако он отказался давать ответ. На наш взгляд, на фоне произошедшего - это показательный симптом.

Псковичам пришлось столкнуться с таким чрезвычайным происшествием, как атака беспилотников. К сожалению, до окончания специальной военной операции нельзя исключать возможности повторения такого рода инцидентов.

Важно заранее проинформировать горожан о том, как действовать во время атаки беспилотников или в других случаях, когда им может угрожать опасность. Распространять контакты служб, куда можно обратиться за помощью. Ведь обеспечение безопасности граждан — это одна из главных задач власти.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор #информация
Источник: Псковская Лента Новостей
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