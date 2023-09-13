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Татьяна Пасман о введении нового учебника истории: Странный поступок

Введение нового учебника по истории для 10 и 11 классов — странный поступок, ведь с предыдущего обновления учебника прошло не так много времени, а многие авторы двух учебников совпадают. Об этом депутат Псковской городской Думы, методист кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Татьяна Пасман отметила, что учебник был разработан и принят в кратчайшие сроки, и в настоящий момент в школы Псковской области еще довозят новые учебники, а учебный год уже начался.

«Учебник еще идет в школы, многие учителя его еще не видели или увидели недавно. Да, историю России они начнут преподавать в ноябре-декабре, так составлен учебный план, но ведь учебник надо изучить внимательно целиком, прежде чем работать. Нужно проанализировать его методический аппарат. Ничего этого сделано не было. И все это дано на руку бедному педагогу, который вообще-то будет вести уроки все это время, и всеобщую историю в том числе. Так что это странный поступок», - сказала Татьяна Пасман.

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Она напомнила, что предыдущий учебник не так давно был принят и закуплен в школы. Учебник состоял из трех частей, что отражалось на его стоимости, заметила гостья студии.

«И авторы у этого учебника были частично те же самые. Параграфы там писали где-то выделяющиеся специалисты по данной проблематике, где-то менее известные ученые. Но во всяком случае ректор МГИМО, который входит в число титульных редакторов, является редактором и предыдущего учебника», - подчеркнула Татьяна Пасман.

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Проблема скоростного ввода новых учебников в российских школах не нова, заметила она.

«Под маркой того, что время ускорилось и нет времени на долгие процедуры, учебники стали внедряться как минимум лет 10 назад. Результат, который мы имеем, — отношение к учебнику и уровень культуры, который дает школа. Не уровень знаний, ОГЭ, ЕГЭ и других проверочных процедур. Мы говорим о том, что школа не готовит к ОГЭ и ЕГЭ и не должна этого делать, она дает уровень культуры, который затем человек несет через всю жизнь. А вот здесь возникают проблемы, потому что этот уровень культуры не отработан в самих книжках», - заключила Татьяна Пасман.