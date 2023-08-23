Общество

Единый учебник истории для 10-11 классов поступит в школы до 1 сентября

Единый учебник по истории для 11 класса своевременно поступит в школы, заверил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Важно, что учебник для 11 класса будет поставлен до 1 сентября во все школы нашей страны», - сказал он в видеообращении к участникам съезда работников образования Новосибирской области, открывшегося в пятницу.

По словам Кравцова, учебник новейшей истории для 10 и 11 классов содержит два полностью синхронизированных курса по истории России и всеобщей истории, пишет «Интерфакс».

С нового учебного года в школах будут проходить занятия по профориентации «Россия - мои горизонты», сообщил Кравцов.