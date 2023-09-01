Общество

Почти 3 тысячи новых комплектов учебников по истории поступили в школы региона

В Псковской области приобрели более 2,7 тысячи новых комплектов учебников по истории для 11-го класса. В общей сложности на приобретение учебных комплектов было направили около 3,8 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Учебники уже доставлены во все муниципалитеты и переданы в образовательные организации.

Пособия по новейшей истории страны подготовило министерство просвещения России в рамках выполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина. Авторами выступили помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.