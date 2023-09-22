Общество

Сразиться на спортивных мечах предложат гостям островского фестиваля плова

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Сразиться на спортивных мечах смогут дети и взрослые на фестивале «Плов — это вам не рисовая каша!», который пройдёт на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«Спортивный меч для детей и взрослых - полностью безопасная забава в духе средневековья от артели "Рыжая рысь". Мы наденем на вас обмундирование, выдадим мягкий меч и щит, вы выплеснете все накопившиеся негативные эмоции, улучшите настроение, наберетесь новых впечатлений и счастливые пойдете угощаться пловом!» - отметили организаторы.

Площадка со спортивными мечами будет работать 23 сентября с 10:00.

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Билеты на фестиваль можно приобрести на месте или по ссылке.

Организатор мероприятия в Псковской области - Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур».

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