Общество

Команда профсоюзов приняла участие в кулинарном поединке на фестивале плова под Островом

Команда Псковского облсовпрофа приняла участие в кулинарном поединке по приготовлению плова на фестивале «Плов-это вам не рисовая каша!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профессиональных союзов

Мероприятие проходило 23 сентября в городе Остров на спортивной базе «Юность». Фестиваль собрал вместе 14 команд-любителей этого блюда со всего региона.

В результате, профсоюзная команда была награждена благодарностью администрации Островского района за активное участие в фестивале, что стало отличным признанием преданности и вклада в развитие туристического потенциала Псковской области. Кроме того, команда выиграла в двух номинациях: «Лучшая командная работа» и «Лучшая презентация». Участники команды были счастливы получить такие важные призы и им было приятно осознавать, что их работа была высоко оценена профессионалами.

«Опыт участия в этом фестивале был для нас незабываемым. Мы знали, что конкуренция будет ожесточенной, но мы были полны решимости показать наше мастерство и единство. И, благодаря нашей командной работе и умению презентовать свои результаты, мы смогли впечатлить жюри. Фестиваль "Плов - это вам не рисовая каша!" оказался настоящей площадкой для обмена знаниями и идеями, а также стал отличной возможностью показать наши профессиональные навыки. Также мы познакомили участников фестиваля с профсоюзными здравницами и базами отдыха. Ждем следующей возможности показать наше мастерство не только в кулинарии, но и в других направлениях. Ведь наши главные принципы - это Единство! Солидарность! Справедливость!» - прокомментировал итоги мероприятия председатель Профобъединения Игорь Иванов.