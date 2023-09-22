Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
соревнования по спортивному мечу
«Истфакт» Псковские партизаны
о тенденциях на рынке недвижимости
как не впасть в уныние осенью
исторический фестиваль в Выбутах
распродажа стройматериалов
Богатство «Голубых озер»
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
самое время для ремонта
Livan X3pro скоро в Пскове
ЛОНГРИД проверить здоровье
Господин Рейтингомер
о роли педагогов
Кружки и секции в Пскове
«Истфакт» Форпост на Ловати
 
 
 
ещё Общество 22.09.2023 09:400 Какие меры поддержки положены малоимущим семьям в Псковской области 24.09.2023 14:400 Юные псковичи примут участие в игре «Зарница: легенды будущего» 24.09.2023 14:200 Команда профсоюзов  приняла участие в кулинарном поединке на фестивале плова под Островом 24.09.2023 13:000 Псковских грибников предупредили о змеях на ветках. ВИДЕО 24.09.2023 12:200 Псковичам напомнили о необходимости уведомления о наличии у них списанного оружия 24.09.2023 11:000 Александр Котов: Псковская область по праву гордится машиностроительным комплексом
 
 
 
Самое популярное 18.09.2023 14:430 Два пациента сбежали из психбольницы под Псковом 19.09.2023 09:430 Названа причина масштабного пожара в псковском «Техносваре» 20.09.2023 13:490 Мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Пскове 19.09.2023 13:362 Александра Грацкого ждет повышение в администрации Пскова 20.09.2023 14:250 Опубликованы фотографии с места трагедии на улице Байкова в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Команда профсоюзов  приняла участие в кулинарном поединке на фестивале плова под Островом

24.09.2023 14:20|ПсковКомментариев: 0

Команда Псковского облсовпрофа приняла участие в кулинарном поединке по приготовлению плова на фестивале «Плов-это вам не рисовая каша!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профессиональных союзов

Мероприятие проходило 23 сентября в городе Остров на спортивной базе «Юность».  Фестиваль собрал вместе 14 команд-любителей этого блюда со всего региона.

В результате, профсоюзная команда была награждена благодарностью администрации Островского района за активное участие в фестивале, что стало отличным признанием преданности и вклада в развитие туристического потенциала Псковской области. Кроме того, команда выиграла в двух номинациях: «Лучшая командная работа» и «Лучшая презентация». Участники команды были счастливы получить такие важные призы и им было приятно осознавать, что их работа была высоко оценена профессионалами.

 

«Опыт участия в этом фестивале был для нас незабываемым. Мы знали, что конкуренция будет ожесточенной, но мы были полны решимости показать наше мастерство и единство. И, благодаря нашей командной работе и умению презентовать свои результаты, мы смогли впечатлить жюри. Фестиваль "Плов - это вам не рисовая каша!" оказался настоящей площадкой для обмена знаниями и идеями, а также стал отличной возможностью показать наши профессиональные навыки.  Также мы познакомили участников фестиваля с профсоюзными здравницами и базами отдыха.  Ждем следующей возможности показать наше мастерство не только в кулинарии, но и в других направлениях. Ведь наши главные принципы - это Единство! Солидарность! Справедливость!» - прокомментировал итоги мероприятия председатель Профобъединения Игорь Иванов.

Теги: #остров #плов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
В опросе приняло участие 244 человека
Сюжет: Международный фестиваль плова под Островом Команда профсоюзов  приняла участие в кулинарном поединке на фестивале плова под Островом Международный фестиваль плова проходит под Островом Создать браслет из кожи смогут гости фестиваля плова под Островом Сразиться на спортивных мечах предложат гостям островского фестиваля плова Дагестанский ансамбль «Имамат» выступит на фестивале плова в Островском районе Куклу-берегиню смогут увезти домой гости фестиваля плова под Островом Создать свечу своими руками смогут гости островского фестиваля плова Гелена Самохвалова рассказала об идее провести фестиваль плова под Островом Основатель крупной туркомпании в Дагестане пригласил всех в Островский район Пострелять из лука смогут гости фестиваля плова под Островом Гости фестиваля плова под Островом смогут прокатиться на мотоциклах Глава представительства Дагестана в Петербурге приедет на островский фестиваль плова Глава Островского района пригласил псковичей на фестиваль плова Международный фестиваль плова пройдет под Островом
24.09.2023, 16:000 Квартирник  «Откуда-то с края Вселенной» пройдет в Пскове 24.09.2023, 15:400 Пропавшего в начале лета мужчину продолжают разыскивать в Пскове 24.09.2023, 15:200 Россиянам рассказали, как сэкономить на имущественных налогах 24.09.2023, 15:000 Жителя Гдова задержали за кражу велосипеда
24.09.2023, 14:400 Юные псковичи примут участие в игре «Зарница: легенды будущего» 24.09.2023, 14:200 Команда профсоюзов  приняла участие в кулинарном поединке на фестивале плова под Островом 24.09.2023, 14:000 МВД поддержало предложение ограничить парковку такси в жилой зоне 24.09.2023, 13:400 Девочка пострадала при столкновении двух автомобилей в Гдовском районе
24.09.2023, 13:200 Представитель династии художников-анималистов Чарушиных проведёт встречу в Пскове 24.09.2023, 13:000 Псковских грибников предупредили о змеях на ветках. ВИДЕО 24.09.2023, 12:400 Пенсионер с желтым фонариком пропал в Порховском районе 24.09.2023, 12:200 Псковичам напомнили о необходимости уведомления о наличии у них списанного оружия
24.09.2023, 12:000 Водителя Kia госпитализировали после столкновения с Mitsubishi в Струго-Красненском районе 24.09.2023, 11:400 Эксперт рассказал о появлении нового пика лесных пожаров в России 24.09.2023, 11:200 Почти четыре миллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области 24.09.2023, 11:000 Александр Котов: Псковская область по праву гордится машиностроительным комплексом
24.09.2023, 10:400 Врач рассказал, кто предрасположен к хождению во сне 24.09.2023, 10:200 Произведения псковского скульптора представили в Международном центре искусств 24.09.2023, 10:000 Псковичи завоевали семь медалей и два кубка по зимнему плаванию 24.09.2023, 09:400 Новые ограничения для службы по контракту в ВС РФ вступили в силу
24.09.2023, 09:200 Александр Котов: Сегодня выборный процесс отличает использование современных технологий 24.09.2023, 09:000 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк отмечает своё 75-летие 23.09.2023, 22:000 В России увеличился спрос на онлайн-специалистов 23.09.2023, 21:400 Мероприятия «Вахты памяти» завершились в псковском УФСИН
23.09.2023, 21:213 Мошенники обманули российского профессора на 33 миллиона рублей 23.09.2023, 21:010 Кабмин учредил персональные стипендии за достижения в области лазерной физики 23.09.2023, 20:420 Нетрезвого водителя выявили в Островском районе 23.09.2023, 20:212 В учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах
23.09.2023, 20:000 В РПЦ предложили снизить разрешенный порог прерывания беременности до восьми недель 23.09.2023, 19:400 Фотофакт: Павлины гуляют по поселку Палкино 23.09.2023, 19:200 Более 40 ДТП с участием мототранспорта произошло в Псковской области 23.09.2023, 18:570 Правительство ограничило госзакупку иностранных вакуумных пробирок
23.09.2023, 18:340 Михаил Ведерников и Александр Котов записались на курсы подготовки в центре «Воин» 23.09.2023, 18:200 Псковский клинический перинатальный центр вошел в топ-10 лучших в России  23.09.2023, 18:000 Музей-заповедник «Изборск» принимает участие в фестивале-ярмарке «Натуральное путешествие» 23.09.2023, 17:500 Указ о сложении полномочий правительства Псковской области подпишет губернатор
23.09.2023, 17:420 Заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец станет сенатором от Псковской области 23.09.2023, 17:200 В Москве умер основатель благотворительного фонда «Добродетель» Юрий Косов 23.09.2023, 17:000 Педагогический диктант прошел в Псковской области 23.09.2023, 16:380 Фотофакт: Осенняя радуга появилась над Псковом
23.09.2023, 16:150 Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин стал сенатором от Запорожской области 23.09.2023, 15:550 Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие два часа 23.09.2023, 15:420 Мотосезон закрыли в Пскове 23 сентября 23.09.2023, 15:200 Более 25 тысяч детей планируют привить от гриппа в Пскове
23.09.2023, 15:020 Объект из России включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 23.09.2023, 14:400 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 24 сентября 23.09.2023, 14:220 Россиянам перечислили способы получить повышение зарплаты 23.09.2023, 14:000 Ремонтировать IPhone в России стали чаще - эксперт
23.09.2023, 13:420 Международный фестиваль плова проходит под Островом 23.09.2023, 13:201 Кражу строительных лесов раскрыли в Пустошкинском районе 23.09.2023, 13:001 В Госдуме прокомментировали удержание цен на бензин 23.09.2023, 12:423 Россиянам рассказали о резком повышении МРОТ в стране
23.09.2023, 12:230 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 23.09.2023, 12:210 День осеннего равноденствия встречают 23 сентября 23.09.2023, 12:005 Город-побратим в Казахстане может появиться у Пскова 23.09.2023, 11:420 Мужчину в кепке продолжают разыскивать в Пскове
23.09.2023, 11:212 Россиян предупредили о неожиданных штрафах от ГИБДД 23.09.2023, 11:000 Вопросы церковного краеведения обсудят в Великих Луках 23.09.2023, 10:400 Врач рассказала, когда лучше прививаться от гриппа 23.09.2023, 10:200 Минцифры хочет внедрить подтверждение личности россиян до 14 лет в систему ЕСИА
23.09.2023, 10:020 Самолет из Москвы в Псков вылетел с полуторачасовой задержкой 23.09.2023, 09:391 Россиян предупредили о новых схемах мошенничества по телефону 23.09.2023, 09:200 Диетолог назвала недооцененные сезонные овощи 23.09.2023, 09:002 Температурный рекорд 1936 года побит в Пскове
22.09.2023, 22:520 Администрация Плюсского района расторгла контракт на строительство Центра культурного развития 22.09.2023, 22:282 Плата за ЖКХ у средней российской семьи вырастет на 500–550 рублей 22.09.2023, 22:000 Почти 500 книг передали в исправительную колонию в Середке 22.09.2023, 21:200 Спортивных лошадей не пропустили в Псковскую область из-за неправильного оформления документов
22.09.2023, 21:100 Умер бывший президент Италии 22.09.2023, 21:000 В Балтийском море обнаружили крупную утечку метана 22.09.2023, 20:405 Путин призвал поддержать темпы роста зарплат в России 22.09.2023, 20:201 Псковичи поборятся за победу во всероссийской игре «Зарница: Легенды будущего»
22.09.2023, 20:114 Россиянам пообещали доллар по 90-92 руб. к середине 2024 года 22.09.2023, 20:000 Вопросы защиты прав граждан обсудил омбудсмен с председателем Псковского областного суда 22.09.2023, 19:400 Благотворительная экоакция по сбору вторсырья пройдет в Пскове 29 и 30 сентября 22.09.2023, 19:401 Участок дороги Тешевицы - Гверстонь приводят в порядок в Печорском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru