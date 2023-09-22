Создать браслет из кожи смогут гости фестиваля плова под Островом

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Мастер-класс по изготовлению браслета из натуральной кожи проведут для гостей фестиваля «Плов — это вам не рисовая каша!», который пройдёт на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
«Украшение за считанные минуты своими руками. Мастер-класс от артели "Рыжая рысь" по браслету из натуральной кожи окунет вас в мир кожевенного ремесла. Вы научитесь плести косичку из кожи, правильно закреплять заклепку и сразу после мастер-класса наденете новое украшение», - рассказали организаторы.
На мастер-класс предварительная запись не нужна, каждый творческий мастер-класс будет повторяться в течение дня.
Билеты на фестиваль можно приобрести на месте или по ссылке.
Организатор мероприятия в Псковской области - Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур».
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ИНН: 6027174615