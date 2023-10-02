Общество

Псковских любителей тихой охоты оригинально поздравили с Днем грибника. ФОТО

Композицию в виде гриба и года из собранных белых грибов выложила псковичка. Снимок размещен в День грибника, 3 октября, в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анна Пшеницына / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

3 октября отмечается всемирный День грибника. Этот день призван не только отметить увлечение, но и познакомить людей со всеми радостями грибной охоты.

Фото: Юлия Алексеева-Романова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

В этот день жители Псковской области активно делятся своими находками и подводят итоги грибного сезона в профильных группах.