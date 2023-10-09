Общество

Гриб синего цвета нашли в псковском лесу. ФОТО

Необычный синий гриб обнаружили в лесу в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Грибы и грибники Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Екатерина Михеева / «ВКонтакте»

«Подскажите, что за гриб?» - спросила автор фотографии.

В комментариях ответили, что это гриб - строфария небесно-синяя (Stropharia caerulea). Это вид позднеосенних грибов.

Произрастает в смешанных и хвойных лесах, в травянистых местах, богатых гумусом. Иногда растёт на трухлявых пнях. Встречается как одиночно, так и группами. Известна в Евразии и Северной Америке. Гриб съедобен, хотя в США ошибочно считается ядовитым. Годится для всех видов кулинарной обработки, в том числе и для запекания и засола. Перед приготовлением рекомендуется снять скользкую кожицу со шляпки.