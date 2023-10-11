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Общество

Бюрократия вокруг мертвых елей: как быть с аварийными деревьями в Пскове?

11.10.2023 18:17|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о судьбе потенциально опасных деревьев в Пскове: нужны ли они городу или от таких растений лучше избавиться? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В Пскове уже давно остро стоит вопрос о состоянии деревьев. Не секрет, что в послевоенное время город нужно было ускоренно озеленить, поэтому активно высаживали хрупкие тополя, которые быстро растут. Зачастую высадка проходила без какой-то логики и планирования, поэтому теперь многие деревья растут на теплотрассах, под линиями электропередачи, многие расположены вдоль дорог.

В очередной раз с последствиями разбушевавшейся стихии столкнулась на минувших выходных вся Псковская область. Только в Пскове сильными порывами ветра повалено более 100 деревьев, из-за чего были повреждены 30 автомобилей. Помимо этого, пострадали линии электропередачи и даже газопровод. Такого масштаба повреждений город не видел уже давно.

Последствия стихии вновь поднимают извечный вопрос: как решать проблему со старыми деревьями в Пскове? Если в областном центре до сих пор нет дендролога, а ответственные службы не всегда успевают сносить старые и больные деревья, то, возможно, стоит кардинально подойти к решению проблемы и устранить все потенциально опасные насаждения, особенно те, что расположены во дворах? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

О последствиях стихийного ветра рассказал глава Пскова Борис Елкин. Он отметил, в каких случаях будет возмещаться ущерб имуществу, и куда для этого необходимо обратиться.

«Более 100 деревьев упало, где-то, к сожалению, было повреждено имущество - окна в домах, имущество многоквартирных домов. В том числе были повреждены автомобили, припаркованные вблизи деревьев. Более 30 автомобилей суммарно получили повреждения. Были повреждены линии электропередачи, что вызвало отсутствие электричества в некоторых частных домах, а также было повреждение газопровода, которое привело к отключению газа на некоторое время. Городские службы работали все выходные, в том числе в ночное время. Что касается поврежденных автомобилей, необходимо понимать, где было это повреждение. Если это территория многоквартирного дома, необходимо обращаться в управляющую организацию. Если это муниципальная земля – в муниципалитет. Тут важно учитывать, что за автомобили, которые были припаркованы на газоне, ни управляющая компания, ни муниципалитет не несут ответственность. Не несут ответственность за нарушение правил дорожного движения и нарушение правил благоустройства города. Соответственно, если автомобили были припаркованы с нарушениями, получить компенсацию будет достаточно проблематично, получение выплаты будет возможно только после решения суда. Соответственно, необходимо будет обращаться в суд для возмещения ущерба. Подсчитать общий финансовый ущерб сложно. Если мы говорим об имуществе, автомобилях, то это можно определить только по результатам экспертиз. Учитывая, что более 30 автомобилей пострадало, то это достаточно серьезная сумма. Более 100 упавших деревьев – это тоже серьезные последствия. В данный момент у нас задача — за эту неделю убрать последствия, порубочные остатки, которые где-то все еще лежат на обочинах или во дворах. В том числе убрать мусор и грязь, которые нанесены в результате ветров на тротуары и на проезжую часть».

Спил — это самый радикальный способ решения проблемы, но есть риск остаться без зеленых насаждений в городе через несколько лет, утверждает член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров. На его взгляд, следует предупреждать водителей, чтобы они парковали автомобили на более открытых территориях во время ураганного ветра. Также стоит предусмотреть ограждение деревьев, потому что на минувших выходных ветром были повалены даже молодые насаждения.

«Пилить проще всего, конечно. В последние годы ходишь по городу и смотришь — одно дерево спилили, другое спилили. Да, можно спилить деревья, которые находятся в аварийном состоянии, которые просто угрожают жизни и здоровью людей или могут повредить транспорт, например. Но что касается урагана, были повалены и молодые деревья, вполне себе здоровые. Они просто не выдержали такой натиск непогоды. И что я лично еще видел, много пострадало автомобилей. Тут, наверное, нужно дать рекомендацию и автомобилистам, что когда такая стихия бушует, нужно, конечно, автомобили ставить на какую-то открытую площадку. Что касается спила деревьев, то это самая радикальная история. Мне кажется, нужно подумать, может быть, какие-то ограждения установить, как-то обезопасить. Я бы не стал сразу же спиливать под корень. Это очень просто и удобно. Пройдет 5-10 лет, мы вообще без деревьев останемся. К сожалению, тенденция такая есть в нашем городе».

Нужно следить за состоянием деревьев, а не спиливать, уверен руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев. Ответственность за санацию несут владельцы тех участков, на которых находятся насаждения. Значит, собственники многоквартирных домов должны принимать активное участие в присмотре за деревьями.

«Скажем так, избавляться от зеленых насаждений, наверное, неправильно. Нужно просто за ними в должной степени следить, потому что у нас на сегодняшний день во дворах достаточно много деревьев, которые требуют повышенного внимания — засохшие деревья, аварийные. Если возвращаться к тому, кто за этим должен следить, опять же, если территория относится к общедомовому имуществу, соответственно, это управляющая компания, если земля городская, соответственно, городские власти должны за этим наблюдать. Но я не сторонник того, чтобы избавляться от зеленых насаждений. Но опять же, здесь нужно с гражданами разговаривать по поводу необходимости. Кому-то нравятся кусты, кому-то нравятся деревья. Поэтому здесь непосредственно только собственники многоквартирных домов должны принимать решение: нужно или не нужно. А сталкиваться приходится регулярно, по всему городу подобная проблема есть. Есть деревья, которые посадили 100 лет назад. Они уже выросли в размер девятиэтажного дома, ветки уже бьют по стеклам. И жильцы уже сами в большинстве случаев негодуют, деревья и солнечный свет закрывают, и это все-таки небезопасно. Поэтому жильцы должны принимать в этом участие непосредственно, а не сложа руки сидеть и ждать. Поэтому, конечно, необходимо следить за этим, обращать внимание вовремя».

Ответственным за деревья нужно взять блокнот и пройти по улицам Пскова, отметив те насаждения, которые необходимо санировать, считает генеральный директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» Михаил Шараев. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, какое дерево уже сухое.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

«Ничему не научили последние события, даже текущего года, когда весной около кинотеатра "Победа" упало дерево и, по-моему, повредило одну или две машины. После этого рядом пару деревьев убрали. А в то же время поближе уже к Сбербанку стоят сухие деревья, и не нужно быть специалистом, чтобы определить, что они тоже сухие, мертвые. Дело-то простое. Видно, что деревья уже дожили до своего последнего возраста, надо их убирать, сажать новые деревья. УГХ говорит, что им нужен дендролог, там не дендролог нужен, просто обычный человек без недостатка зрения, который ходил бы по городу, и в течение года можно обойти все улицы, все дворы. Но в первую очередь, конечно, УГХ отвечает за улицы и площади города, скверы. А уже управляющие компании могут дворовые территории обследовать. В этом деле все ссылки, что нет специалиста — это отмазка, мне кажется. На самом деле это планомерная работа. Нельзя сказать, мол, давайте мы сегодня сделаем что-то такое, что у нас не будет проблем с падением деревьев. Работа такая — она надолго. Простой совет, что нужно сделать — просто надо, чтобы работники, отвечающие за это, вышли на улицу, взяли с собой блокнот и написали, мол, дерево напротив такого-то дома аварийное, на нем грибы растут, верхушка сухая, его надо убрать. Депутату буквально на днях рассказывал, что засохла елка. Ну, если голубая ель засохла, чего на это смотреть, согласовывать с депутатом? Значит, она засохла, мертвое стоит дерево. И вот они ходят, собирают бумаги — депутат, работник УГХ, кто-то там еще, какая-то общественность. Значит, ходят они вокруг этой сухой елки, думают, а потом подписывают документ. За это время пусть лучше работник УГХ, можно даже вместе с депутатом, им тоже неплохо было бы чем-то заняться, пошел бы по улице, посмотрел бы эти деревья и сказал, какие надо убрать. И не надо ни с кем было бы согласовывать. Мы много-много лет не объясняли никому. Если мы видим, что сухое дерево, на следующий день приедет вышка, приедет человек с пилой и уберет. Теперь все превратили в какие-то бюрократические процедуры для того, чтобы, наверное, показать чью-то занятость».

По мнению архитектора Юрия Ширяева, часть деревьев действительно нужно санировать, это естественный отбор. Однако страшно то, что некоторые насаждения гибнут не от стихии, а от неумения за ними ухаживать. Над этим тоже необходимо работать.

«Деревья, конечно, жалко. Дерево в городе — всегда хорошо. И, безусловно, от того, что их становится меньше, лучше не становится. Часть из них, очевидно, опасна. Действительно, надо санировать, надо вырезать, следить за этим и так далее. Но это происходит естественный отбор деревьев. Меня больше волнует, честно говоря, когда не от стихии деревья гибнут, а по глупости человеческой. Вот, например, мы спроектировали пару лет назад лесопарк напротив кампуса так называемого, и там высажены полсотни сосен, два десятка берез, кедров десять штук. Потом стал замечать, что они почему-то желтеют, уже полтора десятка пожелтели. Думал сначала, всякое бывает, естественный отбор. Но выясняется, что это косари триммерами планомерно, целенаправленно все выкашивают, подрезают кору у основания, и деревья засыхают. Часть из них еще зеленые, но они уже обречены. Я уже не говорю о том, что они денег стоят — от 5 тысяч кедры. Я сделал ряд звонков в разные инстанции администрации — никто ничего не знает. Одни ссылаются на "Зеленхоз", другие на кампус и так далее. Круг замыкается, а деревья просто гибнут. И вместо наших мечтаний, что вырастет лес на берегу Великой, его просто не будет через год, потому что с человеческой глупостью очень сложно сражаться. Проблема стихийных бедствий, на мой взгляд, переходит на второй план».

Нужна система управления зелеными насаждениями с электронной базой данных, в которой будет указываться информация о необходимости санации или лечения, утверждает председатель комиссии по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Общественной палаты региона Ольга Василенко. В свое время такой опыт уже применялся, но практика не прижилась. На ее взгляд, в будущем к цифровой системе управления еще вернутся.

«В городе нужна система управления зелеными насаждения, в частности, зелеными деревьями. И эту систему мы создавали, проводили в свое время инвентаризацию в рамках одного из проектов, создавали электронную базу данных. В эту системе заносится информация практически о каждом дереве. В каком состоянии оно находится? Требуется ли санация, требуется ли лечение этого дерева? К сожалению, в тот момент такая система не прижилась, но, на мой взгляд, она крайне актуальна. Она необходима для того, чтобы в принципе выявлять именно такие деревья, которые требуют либо сноса, либо лечения, либо замены. В принципе, это мировая практика. В настоящий момент она активно используется и в других городах Российской Федерации. Конечно, хотелось бы, чтобы в Пскове это было. Возможно, это дело будущего, мы к этому придем, я думаю, это однозначно».

Ветер в минувшие выходные в Пскове не был ураганным или штормовым, поэтому город обошелся сотней поваленных деревьев. В 80-е годы мощный ураганный ветер снес тысячи деревьев… Чтобы не допустить такой ситуации, деревьями нужно заниматься.

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На сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: необходимо ли очистить дворы от деревьев из-за опасности падения при штормовом ветре? Абсолютное большинство респондентов считают, что нужно провести анализ и убрать только аварийные деревья.

В мировой практике и в некоторых городах России есть цифровая система, с помощью которой можно следить за зелеными насаждениями и вовремя принимать решения. При создании базы данных проводится инвентаризация всех деревьев с анализом их состояния. Раннее в областном центре такая работа уже велась, остается надеяться, что когда-то она возобновится.

Проблема еще и в том, что по каждому дереву, которое планируется под снос, на данный момент принимается комиссионное решение. Именно из-за этого нельзя сразу снести все аварийные насаждения, которые впоследствии падают на автомобили.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор #деревья #растение #мнение людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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опрос
Необходимо ли очистить дворы от деревьев из-за опасности падения при штормовом ветре?
В опросе приняло участие 177 человек
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