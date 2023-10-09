Общество

Не ураган

Сильный ветер на выходных потрепал Псковскую область. С крыш срывало кровлю, по воздуху перелетали теплицы, обрывало провода и валило деревья на машины. Синоптики заверяют, что ветер не был ни ураганным, ни даже штормовым, но предупреждают, что повторения можно ждать уже через два дня. Как регион пережил шквал, где пострадавшим получить компенсацию и что с прогнозом на ближайшее время - подробности в материале Псковской Ленты Новостей.

Молодой циклон

С бытовой точки зрения удивительно, но специалисты погодной службы заверяют, что произошедшее не было ни ураганом, ни даже штормом. Случившееся они называют неблагоприятным погодным явлением.

«Ураганом мы называем ветер от 33 метров в секунду, слава богу, на территории Псковской области такого не отмечалось за весь период инструментальных наблюдений на метеостанции с конца 1880-х годов, - поясняет Тала Нещадимова, начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На минувших выходных ветер различной интенсивности был отмечен на всех метеорологических станциях, так что мы можем утверждать, что неблагоприятное явление затронуло всю территорию Псковской области».

Она подчеркивает - все это «абсолютно нормально для осени», стандартное явление, которое метеорологи часто фиксируют. Сильный ветер был вызван затоком холодной воздушной массы в тылу циклона, который прошелся по региону.

Псков, Рижский проспект.

«Циклон нам достался достаточно молодой, то есть активный, - говорит Тала Нещадимова о конкретных параметрах. - Градиентный ветер в его тылу достигал значений 20 метров в секунду, это мы фиксировали в Гдове, Пскове, Дно, Себеже. Локально усиления могли достигать и до 22 метров в секунду».

Теплица в гостях

Порывы ветра еще не стихли, а специализированные службы уже рванули устранять последствия. В воскресенье утром глава Пскова Борис Елкин поделился в соцсетях фотографиями рабочих, убирающих рухнувшие деревья.

«Всю ночь дежурные бригады занимались уборкой упавших деревьев, - написал он. - По состоянию на 8:30 утра зафиксировано падение 55 деревьев и повреждение 22 автомобилей. Специализированные службы работают в круглосуточном и усиленном режиме».

Также Борис Елкин сообщил, что в частном секторе зафиксировано отключение электричества. Глава города рассказал, куда обращаться псковичам. По номеру 055 единая диспетчерская служба принимала информацию и об упавших деревьях, и о выключенном свете. А если ветровал произошел на придомовой территории, звонить следовало уже в управляющую компанию.

Псковичам было, что сообщить ответственным службам. Все выходные соцсети заполнялись фотоснимками разрушений, которые нанес ветер от центра до самых до окраин. Например, с главного корпуса ПсковГУ сорвало часть кровли.

На участок одного из жителей области залетела чужая теплица из поликарбоната.

Но чаще всего псковичи жаловались на поваленные деревья.

На улице Олега Кошевого надломившееся дерево образовало опасную арку.

В переулке Машиниста росшее во дворе дерево рухнуло на дом.

В уборке ветровала были задействованы, в том числе, специалисты МЧС.

«От Главного управления МЧС России по Псковской области в устранении последствий прохождения неблагоприятного природного явления, сопровождающегося усилением ветра, принимало участие 25 человек личного состава, 6 единиц техники, - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. - Проводились работы по расчистке дорог и распиловке деревьев. По состоянию на 09.10.2023 в готовности находится 24 человека личного состава и 7 единиц техники».

Автовладельцев, чьи автомобили оказались под рухнувшими стволами, больше всего занимает вопрос компенсации. На придомовой территории ответственность за разрушения несет управляющая компания. Если дерево рухнуло на машину, стоящую на городской земле, компенсацию будет платить муниципалитет. Механизм получения выплат Псковская Лента Новостей рассматривала летом в статье о вырубке деревьев на городских улицах. Если коротко, то власти Пскова от выплат не отказываются, но по закону могут произвести их только по решению суда.

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Километры по болотам

Традиционно во время усиления ветра рвались провода на линиях электропередачи. Однако на этот раз внимание привлекает необычная деталь: официальные инстанции, против обыкновения, не сообщают о количестве потребителей, оставшихся без света. Масштабы разгула стихии можно понять по косвенным признакам.

Еще в пятницу, когда ветер начал усиливаться, Россети Северо-Запад сообщили, что в восстановлении электроснабжения задействованы 82 бригады и 80 единиц высокопроходимой спецтехники. Этими силами энергетики восстановили 5,8 тысячи км ЛЭП и включили 377 линий электропередачи, 3,2 тысячи трансформаторных подстанций.

В понедельник организация сообщила, что на смене работают уже 125 бригад, за одни только прошедшие сутки включили 160 линий электропередачи и 2 000 трансформаторных подстанций. Энергосетевое хозяйство Псковской области пострадало сильнее, чем у соседей. Некоторые линии пришлось восстанавливать не по одному разу.

В понедельник МЧС проинформировало, что в регионах Северо-Запада и Центра, по которым наиболее заметно прошлась непогода, энергоснабжение восстановлено, аварийные работы продолжаются в Псковской и Новгородской областях.

Все выходные энергетики в соцсетях показывали, как идет работа по починке оборванных проводов. Наибольшие сложности доставили обрывы в труднопроходимых местах.

«Снова пилим и снимаем деревья с ЛЭП. Работаем круглосуточно, - заверили в Россетях. - Делаем все возможное, чтобы восстановить поврежденные во время урагана линии электропередачи как можно скорее. Если вы не видите энергетиков рядом с вашим домом, значит, они работают на ЛЭП в лесу. Чтобы найти повреждение ЛЭП после урагана, надо пройти по лесу и болотам километры. Там, где нет возможности на машине, пробираемся пешком. Не всегда получается сделать все быстро».

В Пскове в какой-то момент во мрак погрузилась улица Коммунальная.

Прогноз погоды дает все основания полагать, что в ближайшие дни ситуация может повториться. Тала Нещадимова сообщила, что следующий циклон накроет Псковщину уже 11 октября. Преимущественно, сухая погода с умеренным ветром ждет во вторник, 10-го числа, она продлится до середины дня 11-го. Ночью температуры слабо отрицательные, от -2 до +2, дневные до +10-11 градусов.

«А со второй половины дня 11 числа ждем выход очередного циклона, - предупреждает синоптик, - он принесен погоду потеплее, но с дождями и ветром. Мы прогнозируем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Посмотрим, насколько этот циклон будет активен, и что он принесет по факту».

Ждать милостей от природы - ничего другого жителям Псковской области с наступлением сезона ветров не остается.

Юлия Магера