Происшествия

Оборванные провода и поваленные деревья: последствия непогоды в Псковской области обсуждают в Сети

Сильный ветер накрыл Псковскую область, порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Последствиями непогоды жители Псковской области делились в социальных сетях.

Фото: «Псков. За рулем» / Telegram | улица Звездная, 6

Так, тополь придавил шесть автомобилей во дворе дома 6 на улице Звёздной.

А по улице Заводской, около школы номер 47, оборвались провода. «Тянутся по проезжей части», - написали очевидцы.

Фото: «Жесть по-Псковски» / «ВКонтакте»

Упавшие деревья перегородили дорогу по трассе Псков-Порхов. «Вся дорога в поваленных осинах», - написал местный житель Виктор Муравьев.

Дерево перекрыло дорогу на улице Максима Горького в Пскове. Некоторые автовладельцы отмечали, что упавшие деревья можно проехать со стороны кроны.

На трассе Сланцы-Гдов упавшее дерево довольно быстро убрали. «Огромное спасибо мужчинам, которые расчищали дорогу! Низкий поклон за оперативность», - написала местная жительница Анастасия Желамкова.

Одному из жителей Псковской области на территорию участка ветром принесло теплицу. «Вышел на улицу, а там теплица в гости залетела, никто не терял?» - обратился автор публикации к жителям города.

Упавшие деревья также фотографируют во всем городе:

Псков, улица Коммунальная.

Псков, Плехановский посад, 75.

Псков, Золотая набережная.

Псков, Рижский проспект, 65.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Необходимо закрыть окна.

Машину следует поставить в гараж, при отсутствии гаража машину лучше парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Нужно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.