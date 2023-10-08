Оборванные провода и поваленные деревья: последствия непогоды в Псковской области обсуждают в Сети

Сильный ветер накрыл Псковскую область, порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Последствиями непогоды жители Псковской области делились в социальных сетях.
Фото: «Псков. За рулем» / Telegram | улица Звездная, 6
Так, тополь придавил шесть автомобилей во дворе дома 6 на улице Звёздной.
А по улице Заводской, около школы номер 47, оборвались провода. «Тянутся по проезжей части», - написали очевидцы.
Фото: «Жесть по-Псковски» / «ВКонтакте»
Упавшие деревья перегородили дорогу по трассе Псков-Порхов. «Вся дорога в поваленных осинах», - написал местный житель Виктор Муравьев.
Дерево перекрыло дорогу на улице Максима Горького в Пскове. Некоторые автовладельцы отмечали, что упавшие деревья можно проехать со стороны кроны.
На трассе Сланцы-Гдов упавшее дерево довольно быстро убрали. «Огромное спасибо мужчинам, которые расчищали дорогу! Низкий поклон за оперативность», - написала местная жительница Анастасия Желамкова.
Одному из жителей Псковской области на территорию участка ветром принесло теплицу. «Вышел на улицу, а там теплица в гости залетела, никто не терял?» - обратился автор публикации к жителям города.
Упавшие деревья также фотографируют во всем городе:
Рекомендации для населения при сильном ветре:
Нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Необходимо закрыть окна.
Машину следует поставить в гараж, при отсутствии гаража машину лучше парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Нужно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.