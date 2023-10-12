Общество

Спрос на персонал в медицине и образовании упал в Псковской области

Количество вакансий в Псковской области увеличилось на 29% по сравнению с осенью 2022 года. Спрос на персонал в регионе прирастал на протяжение семи из девяти месяцев этого года, и в октябре этот тренд сохраняется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

За последний месяц наиболее заметно выросло количество вакансий и как следствие спрос на новых работников в сферах «Административный персонал» (22% новых рабочих мест), «Стратегия и инвестиции» (+21%), «Домашний персонал» (+11%), в области транспорта и логистики (+10%), а также в сфере безопасности и добычи сырья (по +9%), в туризме (+7%) и розничной торговле (+5%). Осенью продолжился рост спроса на работников сельского хозяйства (+4%). Востребованы в Псковской области юристы, производственники, а также рабочий персонал.

Падение спроса на персонал в регионе произошло в 11 профессиональных сферах: «Медицина» (-17%), в области образования (-11%), сократилось число вакансий для бухгалтеров (-4%), в сфере управления персоналом (-2%) и продажах (-2%),

«В последние несколько лет внешние и сопутствующие им внутренние события оказывали крайне негативное влияние на рынок труда России. Ковид, снижение рождаемости и миграционный отток только усилили кадровый голод, который и без того был обусловлен неотвратимыми факторами. Ситуация на рынке труда в России продолжает развиваться драматично, и прогнозы экспертов неутешительны: несмотря на экономический подъём, бизнесу придётся в ещё большей степени испытать на себе всю жёсткость дефицита персонала. За последний годы кадровые проблемы перестали быть исключительно сложностями HR-департаментов отдельных компаний. Предприятия, которые приняли участие в опросе ЦБ РФ, называют нехватку персонала ключевым фактором, ограничивающим производственную активность», - рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

По ее словам, если оценить статистику вакансий и резюме на hh.ru, то сегодня она также отражает весьма тревожные для работодателей тренды.

«Кривая динамики вакансий с начала этого года резко устремилась вверх, существенно опережая темпы двух последних лет. На фоне такой бурной активности работодателей число резюме от соискателей в целом по стране, напротив, демонстрирует отрицательную динамику: −3% по отношению к сентябрю прошлого года. В Псковской области – динамика также мало выраженная: +0,5% новых резюме год к году. В результате разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений. Эта картина характерна не только для аудитории hh.ru, она в полной мере отражает ситуацию на рынке труда в целом для разных категорий персонала: синих и белых воротничков, сотрудников с опытом и без, граждан РФ и мигрантов и так далее. Как следствие, работодатели получают меньше откликов, чем рассчитывают», - заключила Наталья Данина.