Инну Бондаренко рекомендовали на должность председателя Гдовского районного суда

Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось сегодня, 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.
В ходе заседания получены следующие рекомендации:
- на должность председателя Гдовского районного суда рекомендована Инна Бондаренко, судья Псковского городского суда;
- на должность судьи Псковского областного суда рекомендована Марина Карпова, председатель Стругокрасненского районного суда.
Кроме того, рассмотрели другие вопросы, входящие в компетенцию данного органа судейского сообщества.