Ёлки, палки и Мурки

Заголовки СМИ то и дело пестрят о повышении цен буквально на всё. Дошла очередь до новогодних ёлок - стоимость деревьев, которые псковичи могут срубить самостоятельно, подскочила в несколько раз. Возможно, аналогичная участь постигнет продукцию на ёлочных базарах и в магазинах, поэтому самое время задуматься о том, куда в итоге придётся вешать украшения.
Что лучше - искусственная ель или живая? Выращенная в питомнике или привезённая из леса? Как отметить праздник без вреда для экологии, и что делать владельцам домашних животных, неравнодушных к ароматным иголкам и мерцающим шарам? Ответы на эти вопросы - в материале Псковской Ленты Новостей.
В этом году в Псковской области кардинально изменились тарифы на ели и другие хвойные растения, которые дозволено срубать для собственных нужд в преддверии Нового года. Тем, кто желает самостоятельно выбрать дерево в лесу, придётся платить следующие суммы:
В прошлом году ценники на дары леса были на порядок ниже. К примеру, новогоднее дерево высотой до метра стоило около 7 рублей, до двух - 11,76 рубля. Самую дорогую ель, выше 4,1 метра, можно было выписать за 67,88 рубля.
В остальном правила не изменились. Прежде, чем вооружиться топором, придётся оформить с лесничеством договор, предполагающий вырубку ели исключительно для домашнего использования, не связанного с коммерческой деятельностью. Оплатить ёлку нужно заранее по реквизитам, которые дадут в участковом лесничестве. После получения квитанции потребуется личный визит для подписания бумаг. Сотрудник расскажет, где именно и в какие сроки можно срубить дерево. Обычно заготавливать ели разрешают с середины декабря вплоть до 31-го.
Те, кто не хотят возиться с документами, а потом бродить по сугробам в поисках самой пушистой ёлки или сосны, смогут купить её на базаре возле дома. Накануне праздников в Пскове и других городах традиционно открываются точки продажи новогодних деревьев, выращенных в питомниках специально для этих целей. Естественно, стоить такие растения будут дороже, чем оформленные в лесничестве. Год назад цена за один метр ёлки, купленной на базаре, начиналась от 500 рублей.
Некоторые питомники уже сейчас принимают заказы оптом и в розницу. Сайты объявлений пестрят предложениями: ель сербская, ель голубая, ель рождественская, ель новогодняя, пиxта кopeйскaя и другие хвойные растения. Цены на них четырёхзначные.
Не отстают и супермаркеты, витрины которых уже заблестели новогодней атрибутикой, в некоторых залах красуются искусственные ели. На онлайн-платформах выбор пластиковых деревьев гораздо больше — маленькие декоративные можно купить за пару сотен рублей, а цены на ёлки выше метра начинаются от 1000 рублей.
Многоразовые деревья обычно выбирают те, кто не хотят потом полгода собирать с пола иголки. Ещё один плюс конструкций — долговечность. Однако вы будете лишены аромата настоящей хвои, который и отличает живую лесную красавицу. Мнения о том, каким способом украсить дом к празднику, традиционно разнятся.
«С точки зрения цикла использования и переработки, конечно, живая ель экологичнее искусственной. Она растет в естественной среде и после новогодних праздников ель можно измельчить в щепу и использовать в качестве мульчи для сада, например. В прошлом году в Пскове проводили акцию по сбору использованных живых елей для вторичного применения. Их передали в приют для животных», - привела один из аргументов в пользу живых деревьев псковская экоактивистка Елена Зиновьева.
С другой стороны, рубить живую ель ей очень жаль. Псковичка предположила, что люди, предпочитающие такие деревья, могли бы посадить одно возле дома и радоваться ему ежегодно. При этом вырубать ничего не придется.
«У меня уже много лет искусственная ель, потому что живые мне жаль рубить. Если за искусственной елью правильно ухаживать и хранить, она прослужит очень долго. Из минусов здесь - отсутствие вариантов экологичной утилизации», - добавила Елена Зиновьева.
Она заметила, что сейчас большую популярность набирают альтернативные способы украшения жилища. Вместо ели создают её символическое изображение из подручных материалов. Фантазия людей безгранична: кто-то делает новогодний атрибут в виде панно, кто-то предпочитает объёмные ели, применяет различные техники плетения, разнообразные материалы.
А руководитель АНО «Институт переработки вторсырья», создатель проекта «ЭКОбаза Псков» Максим Сотник заявил: идеальная ёлка экологиста — эта та, которая сделана из вторичных материалов. В интернете можно найти всевозможные идеи, для реализации которых потребуются диски, книжки, пробки — всё, что найдётся в доме.
Экоактивист заметил, что между пластиковой и живой ёлкой он бы предпочёл последнюю, причём официально выписанную в лесничестве. После праздников такое дерево можно сдать на переработку. «Эта ёлка не уедет на полигон, мы дадим ей вторую жизнь: передробим и используем щепу повторно — либо снова передадим животным, либо на иные цели», - пояснил он.
В январе 2024-го года «ЭКОбаза Псков» вновь организует сбор новогодних деревьев. На этот раз акцию планируется сделать более масштабной, а также провести с участием экоактивистов дополнительные мероприятия, приуроченные к празднику.
Выбор главного новогоднего атрибута немного усложняется, если в доме живут питомцы. И искусственные, и живые, и изготовленные из подручных материалов деревья могут стать центром притяжения собак и кошек, которые воспринимают мерцающие огоньки и дребезжащие украшения как игрушку. Которую непременно нужно потрогать и попробовать на зуб. С виду безобидный декор может навредить питомцам, поэтому многие владельцы стараются максимально оградить своих подопечных от него. В сети можно найти массу лайфхаков — от подвешивания ели к потолку до полного отказа от новогодних украшений.
«Животным не столько иголки опасны, сколько дождик. Длинные ниточки способны нанести пищеварительной системе кошки непоправимый урон. Вплоть до гибели», - пояснила Елена Зиновьева. По её мнению, при наличии питомцев можно и вовсе не ставить ель, так как праздник заключается не в наличии дерева, а в семейном уюте и возможности побыть с близкими.
Председатель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова констатировала, что для котов выбор ёлки не важен: они с одинаковым удовольствием громят и лезут на ветки как искусственных, так и живых. «Это же невероятная радость - дерево дома. И, конечно же, специально для Васек и Мурок всё в болтающихся игрушечках — именно так они думают», - уверяет зоозащитница. По её наблюдениям, не интересуются новогодней атрибутикой только возрастные животные, а вот с «молодежью» всегда надо держать ухо востро.
На этапе установки ёлки рекомендуется сделать всё возможное, чтобы питомец понял: это нельзя трогать, недопустимо туда забираться и играть с ветками/шарами.
Сама она ставит искусственную ёлку, на которую домашние питомцы давно не обращают внимания — так были приучены. Однако на ночь или период отсутствия хозяев котов всё же приходится «просить покинуть комнату с елкой».
Для собак большую опасность представляет не ёлка, а новогодний стол. Зоозащитница категорически не рекомендует кормить подопечных праздничными салатами, нарезкой - «ну пусть покушает, Новый год один раз». «С первого января клиники забиты заболевшими животными. В их рационе ничего не должно меняться», - призывает она хозяев.
Другим испытанием в праздничные дни для горожан и их собак становится выгул. Руководитель «Зоозащиты» предположила, что в этом году будет поспокойнее, взрывов петард и салютов никто не услышит. Тем не менее, все животные во время прогулки в новогодние дни должны быть на поводке — мало ли что. Также не стоит ходить с собаками на массовые мероприятия: людям это интересно, а для животного лишний стресс.
Каждый сам принимает решение, где взять ёлку на Новый год: купить на базаре, срубить в лесу, заказать пластиковую или сделать собственноручно из бумаги. У любого варианта есть свои плюсы и минусы с точки зрения внешнего вида, экологии, экономии — тут уж как душа пожелает. Самое главное, чтобы новогоднее дерево вам нравилось и не представляло опасности для домочадцев.
Ульяна Ловыгина