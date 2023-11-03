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Общество

Ёлки, палки и Мурки

03.11.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Заголовки СМИ то и дело пестрят о повышении цен буквально на всё. Дошла очередь до новогодних ёлок - стоимость деревьев, которые псковичи могут срубить самостоятельно, подскочила в несколько раз. Возможно, аналогичная участь постигнет продукцию на ёлочных базарах и в магазинах, поэтому самое время задуматься о том, куда в итоге придётся вешать украшения.

Что лучше - искусственная ель или живая? Выращенная в питомнике или привезённая из леса? Как отметить праздник без вреда для экологии, и что делать владельцам домашних животных, неравнодушных к ароматным иголкам и мерцающим шарам? Ответы на эти вопросы - в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Почём деревце

В этом году в Псковской области кардинально изменились тарифы на ели и другие хвойные растения, которые дозволено срубать для собственных нужд в преддверии Нового года. Тем, кто желает самостоятельно выбрать дерево в лесу, придётся платить следующие суммы:

  • растение менее 1 метра высотой обойдется в 45 рублей;
  • ель от 1,1 до 2 метров будет стоить 68 рублей;
  • до трех метров – 91 рубль;
  • до четырех метров – 410 рублей;
  • свыше 4,1 метра – 670 рублей.

В прошлом году ценники на дары леса были на порядок ниже. К примеру, новогоднее дерево высотой до метра стоило около 7 рублей, до двух - 11,76 рубля. Самую дорогую ель, выше 4,1 метра, можно было выписать за 67,88 рубля.

В остальном правила не изменились. Прежде, чем вооружиться топором, придётся оформить с лесничеством договор, предполагающий вырубку ели исключительно для домашнего использования, не связанного с коммерческой деятельностью. Оплатить ёлку нужно заранее по реквизитам, которые дадут в участковом лесничестве. После получения квитанции потребуется личный визит для подписания бумаг. Сотрудник расскажет, где именно и в какие сроки можно срубить дерево. Обычно заготавливать ели разрешают с середины декабря вплоть до 31-го.

В этот же период лесники и сотрудники ДПС проводят рейды с целью отслеживания законности заготовки елей. Чёрных лесорубов строго наказывают: за вырубку без договора, в неположенном месте или в неустановленный срок предусмотрен штраф по статье 8.28 КоАП РФ. Вдобавок придётся возместить ущерб, причиненный лесному фонду. «Особо отличившиеся» могут стать фигурантами уголовного дела по статье 260 УК РФ.

Те, кто не хотят возиться с документами, а потом бродить по сугробам в поисках самой пушистой ёлки или сосны, смогут купить её на базаре возле дома. Накануне праздников в Пскове и других городах традиционно открываются точки продажи новогодних деревьев, выращенных в питомниках специально для этих целей. Естественно, стоить такие растения будут дороже, чем оформленные в лесничестве. Год назад цена за один метр ёлки, купленной на базаре, начиналась от 500 рублей.

Некоторые питомники уже сейчас принимают заказы оптом и в розницу. Сайты объявлений пестрят предложениями: ель сербская, ель голубая, ель рождественская, ель новогодняя, пиxта кopeйскaя и другие хвойные растения. Цены на них четырёхзначные.

Не отстают и супермаркеты, витрины которых уже заблестели новогодней атрибутикой, в некоторых залах красуются искусственные ели. На онлайн-платформах выбор пластиковых деревьев гораздо больше — маленькие декоративные можно купить за пару сотен рублей, а цены на ёлки выше метра начинаются от 1000 рублей.

Экологичный подход

Многоразовые деревья обычно выбирают те, кто не хотят потом полгода собирать с пола иголки. Ещё один плюс конструкций — долговечность. Однако вы будете лишены аромата настоящей хвои, который и отличает живую лесную красавицу. Мнения о том, каким способом украсить дом к празднику, традиционно разнятся.

«С точки зрения цикла использования и переработки, конечно, живая ель экологичнее искусственной. Она растет в естественной среде и после новогодних праздников ель можно измельчить в щепу и использовать в качестве мульчи для сада, например. В прошлом году в Пскове проводили акцию по сбору использованных живых елей для вторичного применения. Их передали в приют для животных», - привела один из аргументов в пользу живых деревьев псковская экоактивистка Елена Зиновьева.

С другой стороны, рубить живую ель ей очень жаль. Псковичка предположила, что люди, предпочитающие такие деревья, могли бы посадить одно возле дома и радоваться ему ежегодно. При этом вырубать ничего не придется.

«У меня уже много лет искусственная ель, потому что живые мне жаль рубить. Если за искусственной елью правильно ухаживать и хранить, она прослужит очень долго. Из минусов здесь - отсутствие вариантов экологичной утилизации», - добавила Елена Зиновьева.

Она заметила, что сейчас большую популярность набирают альтернативные способы украшения жилища. Вместо ели создают её символическое изображение из подручных материалов. Фантазия людей безгранична: кто-то делает новогодний атрибут в виде панно, кто-то предпочитает объёмные ели, применяет различные техники плетения, разнообразные материалы.

«Кто-то просто крепит гирлянду в виде ёлочки на стену. Это всегда оригинально и часто позволяет сэкономить место в небольшой квартире и природные ресурсы заодно. А для знакомого с детства хвойного аромата в доме достаточно несколько еловых веток в вазе. Сами ели при этом не пострадают», - подчеркнула Елена Зиновьева.

А руководитель АНО «Институт переработки вторсырья», создатель проекта «ЭКОбаза Псков» Максим Сотник заявил: идеальная ёлка экологиста — эта та, которая сделана из вторичных материалов. В интернете можно найти всевозможные идеи, для реализации которых потребуются диски, книжки, пробки — всё, что найдётся в доме.

Экоактивист заметил, что между пластиковой и живой ёлкой он бы предпочёл последнюю, причём официально выписанную в лесничестве. После праздников такое дерево можно сдать на переработку. «Эта ёлка не уедет на полигон, мы дадим ей вторую жизнь: передробим и используем щепу повторно — либо снова передадим животным, либо на иные цели», - пояснил он.

В январе 2024-го года «ЭКОбаза Псков» вновь организует сбор новогодних деревьев. На этот раз акцию планируется сделать более масштабной, а также провести с участием экоактивистов дополнительные мероприятия, приуроченные к празднику.

Невероятные радость и вред

Выбор главного новогоднего атрибута немного усложняется, если в доме живут питомцы. И искусственные, и живые, и изготовленные из подручных материалов деревья могут стать центром притяжения собак и кошек, которые воспринимают мерцающие огоньки и дребезжащие украшения как игрушку. Которую непременно нужно потрогать и попробовать на зуб. С виду безобидный декор может навредить питомцам, поэтому многие владельцы стараются максимально оградить своих подопечных от него. В сети можно найти массу лайфхаков — от подвешивания ели к потолку до полного отказа от новогодних украшений.

«Животным не столько иголки опасны, сколько дождик. Длинные ниточки способны нанести пищеварительной системе кошки непоправимый урон. Вплоть до гибели», - пояснила Елена Зиновьева. По её мнению, при наличии питомцев можно и вовсе не ставить ель, так как праздник заключается не в наличии дерева, а в семейном уюте и возможности побыть с близкими.

Председатель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова констатировала, что для котов выбор ёлки не важен: они с одинаковым удовольствием громят и лезут на ветки как искусственных, так и живых. «Это же невероятная радость - дерево дома. И, конечно же, специально для Васек и Мурок всё в болтающихся игрушечках — именно так они думают», - уверяет зоозащитница. По её наблюдениям, не интересуются новогодней атрибутикой только возрастные животные, а вот с «молодежью» всегда надо держать ухо востро.

На этапе установки ёлки рекомендуется сделать всё возможное, чтобы питомец понял: это нельзя трогать, недопустимо туда забираться и играть с ветками/шарами.

«Не только потому, что ёлка с игрушками может пострадать, но и само животное может получить самые различные травмы. Пожевать пластик, накушаться поролоновыми ушами и, конечно, дождиком — это самое опасное новогоднее украшение. Имея дома хоть одного кота, я бы категорически рекомендовала не использовать дождик. Это смертельная игрушка», - подчеркнула Вера Короткова.

Сама она ставит искусственную ёлку, на которую домашние питомцы давно не обращают внимания — так были приучены. Однако на ночь или период отсутствия хозяев котов всё же приходится «просить покинуть комнату с елкой».

Для собак большую опасность представляет не ёлка, а новогодний стол. Зоозащитница категорически не рекомендует кормить подопечных праздничными салатами, нарезкой - «ну пусть покушает, Новый год один раз». «С первого января клиники забиты заболевшими животными. В их рационе ничего не должно меняться», - призывает она хозяев.

Другим испытанием в праздничные дни для горожан и их собак становится выгул. Руководитель «Зоозащиты» предположила, что в этом году будет поспокойнее, взрывов петард и салютов никто не услышит. Тем не менее, все животные во время прогулки в новогодние дни должны быть на поводке — мало ли что. Также не стоит ходить с собаками на массовые мероприятия: людям это интересно, а для животного лишний стресс.

Каждый сам принимает решение, где взять ёлку на Новый год: купить на базаре, срубить в лесу, заказать пластиковую или сделать собственноручно из бумаги. У любого варианта есть свои плюсы и минусы с точки зрения внешнего вида, экологии, экономии — тут уж как душа пожелает. Самое главное, чтобы новогоднее дерево вам нравилось и не представляло опасности для домочадцев.

Ульяна Ловыгина

Теги: #Новый год #животные #елка #украшения
Источник: Псковская Лента Новостей
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