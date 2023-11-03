Общество

Здание Красного Креста в Пскове отремонтируют изнутри

Здание, в котором располагается Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», капитально отремонтируют. Соответствующая информация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Фото: yandex.ru/maps

Речь идет о двухэтажном здании на улице Советской, 85 в Пскове. Финансирование работ осуществляется за счет средств, предусмотренных на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в бюджете города Пскова на 2023 год. Заказчиком выступает м униципальное казенное учреждение города Пскова «Стройтехнадзор».

Подрядчику предстоит обновить покрытия на полу, стенах, устроить новые потолки и светильники, поменять пожарные извещатели, дверные проемы, покрасить радиаторы, выполнить другие работы.

Начальная цена контракта составляет 1 446 994 рубля. Подрядчика определят 14 ноября.