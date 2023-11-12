Общество

Минюст исключил снятие моратория на смертную казнь в России

Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в РФ, заявил замглавы Минюста России Андрей Логинов на презентации доклада России в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека в Женеве.

«В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», - приводит слова Логинова РИА Новости.

В октябре члены СПЧ РФ сочли, что оснований отменять мораторий на смертную казнь не существует, поскольку не исключены ошибки, которые могут привести к гибели невиновных, к тому же такой вид наказания не является сдерживающим фактором.

Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Миронов отмечал, что ввиду несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. В апреле Миронов обратился к главе КС РФ Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») тогда заявил, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.

Универсальный периодический обзор (УПО) - механизм Совета по правам человека, который призывает все государства ООН каждые 4,5 года проходить экспертную оценку ситуации в области прав человека.