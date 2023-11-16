Общество

Михаил Ведерников поручил пересмотреть подход к проведению диспансеризации населения в муниципалитетах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главам муниципальных образований региона пересмотреть подход к проведению диспансеризации населения, усилить контроль за организацией работы. Данная тема была рассмотрена на совещании губернатора с главами районов, муниципальных и городских округов в четверг, 16 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

По профилактическим осмотрам показатель составил более 50%, по диспансеризации — около 43%, по углубленной диспансеризации — порядка 70%. «Есть яркие исключения: Себежский и Печорский районы, которые перевалили рубеж в 70% по диспансеризации, но все остальные муниципалитеты провалились и тянут вниз весь регион», — констатировал Михаил Ведерников. Обеспечить достаточный уровень диспансеризации граждан — одна из задач, озвученных по итогам визита в Псковскую область и большой экспертной комиссии Минздрава России.

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Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что охват населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией, в том числе углубленной, является показателем сразу двух нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализуются по инициативе президента России.

«Мы в еженедельном формате даем рекомендации, особо отмечаем необходимость работы с трудовыми коллективами. Силы медорганизаций мобилизованы — важно работать слаженно с муниципальными властями и работодателями», — сказала Марина Гаращенко.

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Первый вице-губернатор Вера Емельянова обозначила, что у Псковской области есть резервы, чтобы переломить ситуацию. Составлены дорожные карты для муниципалитетов, прорабатывается вопрос учета тех, кто прошел диспансеризацию в частных клиниках.

«Мы считаем, что нужно еще шире информировать о диспансеризации», — сказала Вера Емельянова.

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Михаил Ведерников в свою очередь поручил активнее привлекать профсоюзы для информирования граждан, распространять позитивный опыт по привлечению жителей области на диспансеризацию. Отдельное внимание будет уделено крупнейшим населенным пунктам — Пскову и Великим Лукам.

«Есть законодательство, есть указы президента. Мы имеем все возможности, ресурсы, чтобы в комфортном режиме проводить и профилактические осмотры, и диспансеризацию. Это здоровье и жизни наших граждан. В текущем году нужно системно работу выстроить, чтобы в следующем все штатно проходило. Если необходимо, руководителей отстающих муниципалитетов будем приглашать, чтобы они в очном формате докладывали о принимаемых мерах», — подытожил Михаил Ведерников.