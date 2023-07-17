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Общество

Массовая диспансеризация необходима для изменения картины смертности в Псковской области – Михаил Ведерников

17.07.2023 22:08|ПсковКомментариев: 1

Массовая диспансеризация необходима для изменения картины смертности в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения, опубликованного в Telegram-канале.

Глава региона напомнил, на прошлой неделе в области работал министр здравоохранения России Михаил Мурашко со своей командой. «Коллеги высоко оценили наши результаты по модернизации инфраструктуры и по борьбе с кадровым дефицитом. Но при этом были замечания по организации работы на местах. Поэтому главной темой стала необходимость повсеместного перехода на современные клинические рекомендации. Сейчас это ключевая задача. Причем она касается не только организации работы наших медиков, но и перезагрузки отношения жителей региона к своему здоровью», - отметил он.

Губернатор указал, что Псковская область много лет занимает «печальное первое место» в стране по смертности от болезней системы кровообращения. «Причем в главной группе риска отнюдь не пожилые люди, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего речь о трудоспособном населении от 40 до 59 лет. Это люди, которые зачастую игнорируют сигналы начинающейся болезни. Они редко обращаются к врачам, а если и обращаются, то крайне халатно относятся к их рекомендациям. Чаще всего это мужчины в возрасте, которые терпят высокое давление, работают практически без отдыха и отказываются посещать больницу, ссылаясь на занятость. Думаю, многие узнали в этом описании своих мужей, отцов и дедушек. И именно это ключевая группа риска, с которой нужно было работать еще вчера», - сказал Михаил Ведерников.

Проблемы не только в отношении жителей к своему здоровью, продолжил губернатор. «Наши медики тоже не всегда уделяют достаточно внимания профилактической работе и анализу групп риска. Но это организационные вопросы, которые будем решать изменением приоритетов учреждений. Мы получили рекомендации в этой части и будем внедрять необходимые решения. Но этот процесс будет идти медленно, если не будет движения и со стороны жителей региона», - заметил он.

Глава региона обратился к тем, кто проходил диспансеризацию более двух лет назад или не проходил ее вообще: «Если вам более 40 лет, сделайте несколько простых шагов: зайдите на портал "Госуслуги", перейдите в раздел "Здоровье", выберите "Запись для прохождения профилактических медосмотров и диспансеризации". И, соответственно, запишитесь в любом доступном учреждении. Это просто и бесплатно. Но, буквально, может спасти жизнь. Особенно сейчас, когда жара и духота дополнительно давит на сердце», - подчеркнул он.

«Целая команда лучших профильных экспертов говорит, что массовая диспансеризация принципиально необходима для изменения картины смертности в Псковской области. Это серьезный аргумент записаться прямо сейчас. И помочь это сделать своим родителям. Заодно и протестируем, насколько наша система готова массово оказывать такие услуги. Обязательно оставляйте обратную связь по результатам своих обращений», - добавил Михаил Ведерников.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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