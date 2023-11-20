Общество

Областной суд оставил в силе решение оштрафовать Светлану Прокопьеву* за дискредитацию ВС РФ

Псковский областной суд оставил в силе решение Псковского городского суда о назначении штрафа журналистке Светлане Прокопьевой*, который ей назначили за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Областной суд рассмотрел жалобу защитника Светланы Прокопьевой* на постановление Псковского городского суда от 18 сентября 2023 года. Этим постановлением журналистке было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей.

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В жалобе защитник просила дело об административном правонарушении прекратить в связи с отсутствием в действиях журналистки состава административного правонарушения.

Псковский областной суд оставил постановление без изменения.

Напомним, Светлана Прокопьева* уехала из России в марте 2022 года.

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В июле 2020 года второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал Светлану Прокопьеву* на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. 2 февраля 2021 года апелляционный военный суд Московской области оставил приговор в силе. В июле 2021 года Верховный суд также оставил приговор в силе. Светлана Прокопьева* направляла жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включена в реестр иностранных агентов