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Журналистку Светлану Прокопьеву* в Пскове оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Оппозиционную журналистку Светлану Прокопьеву* (признана иноагентом) в Пскове привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования Вооружённых сил Российской Федерации). Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Дело сегодня, 18 сентября, рассмотрел Псковский городской суд. Журналистке назначили административный штраф в размере 35 000 рублей.

Напомним, Светлана Прокопьева* уехала из России в марте 2022 года.

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В июле 2020 года второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал Светлану Прокопьеву* на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. 2 февраля 2021 года апелляционный военный суд Московской области оставил приговор в силе. В июле 2021 года Верховный суд также оставил приговор в силе. Светлана Прокопьева* направляла жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включена в реестр иностранных агентов