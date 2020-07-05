Общество

Суд вынес приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой. ВИДЕО

Второй западный окружной военный суд признал виновной псковскую журналистку Светлану Прокопьеву в публичном оправдании терроризма. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Фото: Facebook Светланы Прокопьевой Суд не стал ограничивать журналистскую деятельность Светланы Прокопьевой.

После оглашения приговора из зала выкрикнули: «Позор, журналист - не террорист».

«Я не рассчитывала на то, что меня признают невиновной. Будем обжаловать», - сказала Светлана Прокопьева.

Напомним, Светлане Прокопьевой вменяли публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. На одном из слушаний по делу 3 июля в качестве наказания прокуратура запросила для Светланы Прокопьевой 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрет заниматься журналистской деятельностью сроком на 4 года.