Общество

В Госдуме предложили давать бабушкам и дедушкам выходные при рождении внуков

Пятидневные неоплачиваемые выходные нужно давать всем работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков, независимо от того, являются ли родители молодой семьей, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

На прошлой неделе Лантратова обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением ввести отпуск без сохранения заработной платы длительностью до пяти календарных дней для бабушек и дедушек после рождения внуков, следует из соответствующего письма, предоставленного пресс-службой депутата.

«Кроме того, предлагаю не ограничивать возрастом родителей ребенка предоставление выходных для работающих бабушек и дедушек. Выходные нужно давать не только молодым семьям, а всем, где родился ребенок», - ответила депутат на вопрос РИА Новости о том, будет ли эта мера действительна только для молодых семей, где возраст родителей не превышает 35 лет, или для всех.

Как пояснила Лантратова в обращении к министру, в этот период для семьи становится критически важной максимальная помощь и поддержка со стороны близких. Она также отметила, что в России традиционно старшие родственники помогают молодым членам семьи, в том числе в деле воспитания детей: «Согласно результатам исследования Уральского федерального университета, около 20% бабушек и дедушек занимается со своими внуками крайне часто – ежедневно или же во все рабочие дни своих детей; еще 20% уделяет время своим внукам в выходные; 32% участвует в жизни внуков реже одного раза в неделю».

«Школьников и студентов освобождать не предлагаем. Они и так в случае необходимости могут договориться с педагогами о пропуске занятий и отработать их потом. Поэтому инициатива касается только работающих людей и родственников, которые как правило являются главными помощниками в воспитании внуков — бабушек и дедушек», - также объяснила Лантратова на вопрос РИА Новости о том, нет ли необходимости распространить такое право на братьев и сестер новорожденных.