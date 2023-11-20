Общество

Виталий Рахманов: Завести Интернет в деревню может попробовать ТОС

Вопрос улучшения связи на конкретной территории можно попробовать решить через проект территориального общественного самоуправления. Об этом начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы пока этим инструментом не воспользовались, но он есть. Связь — это вопросы местного значения, а значит в рамках грантовой поддержки ТОСов можно ставить вопрос улучшения связи на конкретной территории. Там до 3,5 млн рублей, что в принципе позволяет, может быть, не установить полноценную базовую станцию (она стоит где-то 10-15 млн рублей), но можно попробовать установить мини-базовую станцию, есть возможность развития LTE, модулей мобильного Интернета, строительства оптики по вашему населенному пункту, PON тот же самый. Это можно заводить через эту программу», - сказал Виталий Рахманов.

Он отметил, что управление цифрового развития и связи правительства Псковской области готово оказать поддержку желающим попробовать подать такую заявку на конкурс ТОСов.

«Можно написать мне во "ВКонтакте" или позвонить в приемную по номеру: 29-96-01. Отработаем вместе, с вами и оператором разработаем проект и, может быть, получим поддержку», - заключил гость студии.