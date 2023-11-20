Виталий Рахманов: Завести Интернет в деревню может попробовать ТОС

Вопрос улучшения связи на конкретной территории можно попробовать решить через проект территориального общественного самоуправления. Об этом начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что управление цифрового развития и связи правительства Псковской области готово оказать поддержку желающим попробовать подать такую заявку на конкурс ТОСов.
«Можно написать мне во "ВКонтакте" или позвонить в приемную по номеру: 29-96-01. Отработаем вместе, с вами и оператором разработаем проект и, может быть, получим поддержку», - заключил гость студии.