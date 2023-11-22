Общество

«Гайд-парк»: Алексей Форш о депутатской деятельности и работе в Центре председателей МКД и ТОС. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 ноября. Гость студии - депутат Псковской городской Думы по единому округу Алексей Форш.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним вопросы, связанные с депутатской деятельностью и работой в Центре председателей МКД и ТОС. Зачем Алексею Форшу нести общественную нагрузку на безвозмездной основе? Какими вопросами ему приходится заниматься как депутату по единому округу? Какие задачи решают в Центре председателей МКД и ТОС и какие проблемы удалось решить за время его существования?