Общество

Спрос на инхаус-юристов вырос вырос в СЗФО

С начала 2023 года число вакансий для инхаус-юристов выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самую большую заинтересованность в специалистах проявили работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. На эти регионы приходится более 40% от всего объема предложений по стране, следует из исследования hh.ru и Legal to Business.

Количество вакансий для инхаус-юристов в Северо-Западном Федеральном округе в 2023 году выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. Больше всего предложений о работе (74% от общего числа подобных вакансий) поступило в Санкт-Петербурге, а прирост вакансий за год составил 70%. Второе место — у Калининградской области (доля – 7%, прирост – 95%), замыкает тройку Вологодская область (доля – 5%, падение спроса – 11%). В пятерку также входят Ленинградская область (прирост - 80%) и Архангельская область (прирост – 37%), каждая из которых генерирует по 3% от общего числа вакансий. Самый большой всплеск спроса на инхаус-юристов — +229% авторы исследования зафиксировали в Пскове.

Рыночный диапазон зарплат на Северо-Западе — от 44 200 рублей до 92 900 рублей, что превышает прошлогодние показатели (50 000 рублей – 80 460 рублей). При этом аналитика рынка показывает, что лишь 18% практикующих юристов удовлетворены уровнем зарплаты. Разрыв в ожиданиях соискателей и предложениях работодателей по уровню заработной планы составляет более 20 000 рублей в сторону соискательских запросов: в среднем инхаус-юристы в СЗФО запрашивают 70 000 рублей.

Рейтинг регионов СЗФО по спросу на инхаус-юристов, 2023:

Регион Рыночный диапазон зарплат, 2023 Рыночный диапазон зарплат, 2022 Доля вакансий Прирост вакансий за год Санкт-Петербург 48 207 - 91 954 50 000 - 80 460 74% 70% Калининградская область 40 000 - 57 471 34 483 - 57 471 7% 95% Вологодская область 40 230 - 51 724 40 230 - 51 724 5% -11% Ленинградская область 40 230 - 68 966 40 230 - 74 713 3% 80% Архангельская область 45 977 - 64 368 34 483 - 57 471 3% 37% Мурманская область 51 724 - 74 000 41 379 - 68 966 3% 56% Псковская область 34 483 - 55 000 33 510 - 51 724 2% 229% Республика Карелия 45 977 - 57 471 34 483 - 51 724 1% 17% Новгородская область 35 000 - 60 057 30 500 - 60 000 1% -2% Республика Коми 40 805 - 60 920 36 466 - 51 724 1% -13%

Как показало исследование, работодатели Северо-Западного региона стремятся предложить гибкие и комфортные условия работы для кандидатов, поскольку в ситуации высокой кросс-региональной и кросс-функциональной конкуренции компаниям приходится по-настоящему бороться за хороших специалистов.

«Мы видим, что компании стали на 152% чаще предлагать удаленку для инхаус-юристов, на 154% стало больше вакансий с возможностью гибкого графика, когда работник сам определяет временные «границы» своего рабочего дня. Более того, снизился средний уровень профессионального ценза. Так, на 137% выросло число вакансий для соискателей без опыта. Работодатели стали на 188% чаще приглашать соискателей пройти инхаус-стажировку», — говорит руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Помимо финансовой мотивации компании стараются предлагать кандидатам и ряд льгот, чаще всего, это компенсация мобильной связи или выдача корпоративного номера (есть у 66% компаний по СЗФО), а также ДМС (есть у 64% компаний по СЗФО).

«Роль внутреннего юриста очень важна для роста и развития компаний. Однако нередко заслуги инхаусов остаются в тени успеха своих коллег из других подразделений компании. Поэтому неочевидно дополнительной мотивацией служит и признание профессионального сообщества. Сейчас на рынке критически мало премий и рейтингов для корпоративных юристов, поэтому мы решили это исправить и запустили платформу для обмена опытом и знаниями, а также для признания выдающихся заслуг инхаус-юристов и юридических департаментов», — говорит Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business, соорганизатор премии Legal to Business Awards.

В топ отраслей с наибольшим спросом на инхаус-юристов сейчас входят «Строительство» (14% вакансий от всего объема в СЗФО, спрос в этой сфере на данных специалистов за год вырос на 35%), «Финансовый сектор» (13,6% вакансий, рост спроса на 40%), а также ИТ-сфера (13% рабочих мест и +88% новых вакансий по сравнению с 2022 годом). В hh.ru отмечают, что потребность в корпоративных юристах кратно возросла на Северо-Западе у работодателей из сферы электроники и приборостроения (+192 новых рабочих мест), в госорганизациях (+165%), а также в сфере промышленного оборудования (+110%).