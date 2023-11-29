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Общество

Спрос на инхаус-юристов вырос вырос в СЗФО

29.11.2023 09:30|ПсковКомментариев: 1

С начала 2023 года число вакансий для инхаус-юристов выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самую большую заинтересованность в специалистах проявили работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. На эти регионы приходится более 40% от всего объема предложений по стране, следует из исследования hh.ru и Legal to Business.

Количество вакансий для инхаус-юристов в Северо-Западном Федеральном округе в 2023 году выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. Больше всего предложений о работе (74% от общего числа подобных вакансий) поступило в Санкт-Петербурге, а прирост вакансий за год составил 70%. Второе место — у Калининградской области (доля – 7%, прирост – 95%), замыкает тройку Вологодская область (доля – 5%, падение спроса – 11%). В пятерку также входят Ленинградская область (прирост - 80%) и Архангельская область (прирост – 37%), каждая из которых генерирует по 3% от общего числа вакансий. Самый большой всплеск спроса на инхаус-юристов — +229% авторы исследования зафиксировали в Пскове.

Рыночный диапазон зарплат на Северо-Западе — от 44 200 рублей до 92 900 рублей, что превышает прошлогодние показатели (50 000 рублей – 80 460 рублей). При этом аналитика рынка показывает, что лишь 18% практикующих юристов удовлетворены уровнем зарплаты. Разрыв в ожиданиях соискателей и предложениях работодателей по уровню заработной планы составляет более 20 000 рублей в сторону соискательских запросов: в среднем инхаус-юристы в СЗФО запрашивают 70 000 рублей.

Рейтинг регионов СЗФО по спросу на инхаус-юристов, 2023:

Регион

Рыночный диапазон зарплат, 2023

Рыночный диапазон зарплат, 2022

Доля вакансий

Прирост вакансий за год

Санкт-Петербург

48 207 - 91 954

50 000 - 80 460

74%

70%

Калининградская область

40 000 - 57 471

34 483 - 57 471

7%

95%

Вологодская область

40 230 - 51 724

40 230 - 51 724

5%

-11%

Ленинградская область

40 230 - 68 966

40 230 - 74 713

3%

80%

Архангельская область

45 977 - 64 368

34 483 - 57 471

3%

37%

Мурманская область

51 724 - 74 000

41 379 - 68 966

3%

56%

Псковская область

34 483 - 55 000

33 510 - 51 724

2%

229%

Республика Карелия

45 977 - 57 471

34 483 - 51 724

1%

17%

Новгородская область

35 000 - 60 057

30 500 - 60 000

1%

-2%

Республика Коми

40 805 - 60 920

36 466 - 51 724

1%

-13%

Как показало исследование, работодатели Северо-Западного региона стремятся предложить гибкие и комфортные условия работы для кандидатов, поскольку в ситуации высокой кросс-региональной и кросс-функциональной конкуренции компаниям приходится по-настоящему бороться за хороших специалистов.

«Мы видим, что компании стали на 152% чаще предлагать удаленку для инхаус-юристов, на 154% стало больше вакансий с возможностью гибкого графика, когда работник сам определяет временные «границы» своего рабочего дня. Более того, снизился средний уровень профессионального ценза. Так, на 137% выросло число вакансий для соискателей без опыта. Работодатели стали на 188% чаще приглашать соискателей пройти инхаус-стажировку», — говорит руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Помимо финансовой мотивации компании стараются предлагать кандидатам и ряд льгот, чаще всего, это компенсация мобильной связи или выдача корпоративного номера (есть у 66% компаний по СЗФО), а также ДМС (есть у 64% компаний по СЗФО).

«Роль внутреннего юриста очень важна для роста и развития компаний. Однако нередко заслуги инхаусов остаются в тени успеха своих коллег из других подразделений компании. Поэтому неочевидно дополнительной мотивацией служит и признание профессионального сообщества. Сейчас на рынке критически мало премий и рейтингов для корпоративных юристов, поэтому мы решили это исправить и запустили платформу для обмена опытом и знаниями, а также для признания выдающихся заслуг инхаус-юристов и юридических департаментов», — говорит Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business, соорганизатор премии Legal to Business Awards.

В топ отраслей с наибольшим спросом на инхаус-юристов сейчас входят «Строительство» (14% вакансий от всего объема в СЗФО, спрос в этой сфере на данных специалистов за год вырос на 35%), «Финансовый сектор» (13,6% вакансий, рост спроса на 40%), а также ИТ-сфера (13% рабочих мест и +88% новых вакансий по сравнению с 2022 годом). В hh.ru отмечают, что потребность в корпоративных юристах кратно возросла на Северо-Западе у работодателей из сферы электроники и приборостроения (+192 новых рабочих мест), в госорганизациях (+165%), а также в сфере промышленного оборудования (+110%).

Теги: #вакансии #юристы
Источник: Псковская Лента Новостей
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