Общество

Более 13 миллионов рублей штрафов выписало Псковское УФАС за 9 месяцев

За отчетный период в Псковское УФАС поступило 553 жалоб, заявлений, обращений по основным направления деятельности. Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь в ходе пресс-конференции по итогам работы управления за 9 месяцев 2023 года.

По итогам работы управления за 9 месяцев 2023 года на различных товарных рынках установлено 291 нарушение. Привлечено к административной ответственности 157 юридических и должностных лиц. Показатель прогнозируемых доходов, установленный ЦА ФАС России на 9 месяцев 2023 года для Псковского УФАС России, – 9 миллионов 160 тысяч 900 рублей.

Общая сумма наложенных антимонопольным органом административных штрафов за 9 месяцев 2023 года составила 13 миллионов 47 тысяч 838 рублей, взысканных (в том числе, начисленных в предыдущем периоде) – 13 миллионов 294 тысяч 500 рублей.