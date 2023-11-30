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Общество

ФАС предложила сетям ограничить наценки на яйца до 5%

01.12.2023 07:35|ПсковКомментариев: 0

Федеральная антимонопольная служба предложила ретейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. В торговых сетях говорят, что средняя наценка на часть ассортимента яиц с июля была отрицательной.

В четверг Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%. Копия соответствующего письма есть у РБК, его отправку подтвердили в ФАС, уточнив, что получателями были Союз независимых сетей России, а также компании, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли. 

Ограничить наценки предлагается на все виды куриных яиц, в том числе закупаемых у поставщиков по долгосрочным контрактам, «при этом не допустив роста фактических наценок на яйца куриные, закупаемые на тендерах».

Предложение ФАС связано с существенным ростом цен на куриные яйца, который «вызывает обеспокоенность потребителей», говорится в письме. Эта проблема, в частности, обсуждалась на заседании рабочей группы ФАС по торговле с участием розничных сетей и отраслевых объединений 21 ноября, уточняется в документе.

О том, согласны ли сети с предложением ФАС, участники рынка должны сообщить в понедельник, 4 декабря. Кроме того, до 6 декабря они должны предоставить регулятору информацию за ноябрь этого года о соотношении объемов яиц, закупаемых по долгосрочным контрактам и на тендерах, с указанием конкретных поставщиков. На вопрос о том, что будет, если сети не согласятся добровольно ограничивать наценки, в ФАС не ответили.

По данным Росстата, в октябре 2023 года куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года. В 18 регионах стоимость яиц в октябре этого года увеличилась на 1,5–10%, в 52 — на 10,1–20%, еще в 14 — на 20,1–39,9%. Не изменились цены только в Камчатском крае.

Источник: Псковская Лента Новостей
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