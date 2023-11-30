Общество

Михаил Ведерников: Владыка Тихон внёс огромный вклад в развитие региона

Владыке Тихону присвоено звание почётного гражданина Псковской области, теперь связь региона с духовным наставником тысяч людей будет ещё крепче, написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Обратился с этой инициативой в нашу Общественную палату. Её члены с предложением согласились и направили документ в Псковское областное Собрание депутатов. Решение было принято абсолютным большинством голосов. Благодарю наших региональных парламентариев за поддержку», - написал Михаил Ведерников.

Владыка Тихон внёс огромный вклад в развитие региона – и духовное, и материальное, подчеркнул губернатор.

«Все жители Псковской области хорошо знают и уважают его за благие дела, стремление изменить к лучшему жизнь людей, колоссальную созидательную энергию», - отметил глава региона.

Напомним, звание «Почётный гражданин Псковской области» было учреждено в 2018 году и с тех пор присвоено лишь второй раз: осенью 2020 года этот статус получил первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов.

11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии, он возглавил Крымскую митрополию.