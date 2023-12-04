Общество

День волонтера отметили полицейские и псковские добровольцы

В управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области состоялась торжественная встреча, посвященная Международному дню добровольцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Антинаркотическое добровольческое движение региона существует при управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области на протяжении девяти лет. На сегодняшний день в этом движении участвует более 40 студентов, которые проводят целенаправленную профилактическую работу вместе с полицейскими. Эти молодые люди не остаются в стороне от насущных проблем современного общества и искренне желают помочь в формировании будущего здорового поколения.

К примеру, в этом году волонтерами самостоятельно провели 17 различных мероприятий для детей разного возраста с общим охватом более 1000 человек.

Начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев поздравил ребят с праздником и поблагодарил за активную жизненную позицию, а также большой вклад, которые они вносят в профилактику наркомании.

В свою очередь псковские волонтёры поделились опытом работы со сверстниками, которые только включились в волонтерское движение и делают свои первые шаги в ответственной деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.