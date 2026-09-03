День соседей отметили в псковском ЖК «Европа»

День соседей отметили в микрорайоне ЖК «Европа» в Псковском муниципальном округе. Как сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем Мах-канале, капризная погода не помешала жителям собраться и весело провести время: пообщаться, послушать концерт, поучаствовать в интерактивной программе.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Отдельная развлекательная зона была организована для детей, которых в этом микрорайоне очень много. Одной из самых популярных стала площадка муниципального «Движения Первых».

«Поприветствовала жителей и поздравила с праздником, в основе которого лежит принцип добрососедства и сплоченности. Приятно, что День соседей собрал много молодых семей – активных, позитивных и общительных», – отметила Наталья Федорова.

Вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко она побеседовала с людьми: кто-то подходил поблагодарить и поздравить с праздником, кто-то обращался с конкретными вопросами и просьбами, которые взяли в работу.