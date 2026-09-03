 
Общество

День соседей отметили в псковском ЖК «Европа»

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День соседей отметили в микрорайоне ЖК «Европа» в Псковском муниципальном округе. Как сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем Мах-канале, капризная погода не помешала жителям собраться и весело провести время: пообщаться, послушать концерт, поучаствовать в интерактивной программе.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Отдельная развлекательная зона была организована для детей, которых в этом микрорайоне очень много. Одной из самых популярных стала площадка муниципального «Движения Первых».

«Поприветствовала жителей и поздравила с праздником, в основе которого лежит принцип добрососедства и сплоченности. Приятно, что День соседей собрал много молодых семей – активных, позитивных и общительных», – отметила Наталья Федорова.

Вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко она побеседовала с людьми: кто-то подходил поблагодарить и поздравить с праздником, кто-то обращался с конкретными вопросами и просьбами, которые взяли в работу.

 
«Желаю жителям микрорайона как можно больше позитива и радости, семейного благополучия, успехов, мира и добра», – резюмировала глава муниципалитета.
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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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