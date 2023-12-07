Общество

Дом культуры отремонтируют в новоржевской деревне Выбор

Отремонтировать Дом культуры и построить спортивный зал попросили жители поселка Выбор Новоржевского района губернатора Псковской области Михаила Ведерникова во время прямой линии с жителями региона на телеканале «Россия 24», которая проходит сегодня, 7 декабря.

Глава региона отметил, что в курсе проблемы, и уже обсуждал вопрос строительства спортивного комплекса. Он рассказал, что Дом культуры приведут в порядок в течение 2024 года.

Что касается спортзала, то его планируют пристроить к Дому культуры. На эти цели требуется порядка 50 млн рублей. «Мы готовы дать предложения в бюджет Псковскому областному Собранию депутатов», - отметил глава региона.

Во время прямого эфира он связался с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым и тот поддержал предложение главы региона по решению вопроса со спортивным залом. Финансирование будет распределено на два года.