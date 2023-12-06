Недвижимость

Губернатор призвал псковичей менять нерадивые управляющие компании

Жители Псковской области все чаще жалуются на качество работы управляющих компаний. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей менять нерадивые управляющие компании во время прямой линии с жителями региона на телеканале «Россия 24», которая проходит сегодня, 7 декабря.

«Люди приходят в управляющие компании, как к императору на поклон. Перестраивайте с ними отношения и диалог. Это не вы, граждане, к ним должны идти, а они к вам. Ваше право поменять нерадивую управляющую компанию. Есть управляйки, которые не идут на контакт с жителями. Мы стараемся такие компании выдавливать с рынка», – сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что жители должны перестраивать работу с управляющими компаниями, так, чтобы «управляйки» отчитывались перед жителями и работали с ними с большей долей уважения, как с клиентами.