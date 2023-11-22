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АвтоМир / Общественный транспорт

Новые автобусы будут поступать в Великие Луки - Михаил Ведерников

07.12.2023 20:25|ПсковКомментариев: 0

Жители Великих Лук жалуются на качество общественного транспорта в городе, автобусы заменили на маршрутки, транспорта не хватает. С вопросом об улучшении ситуации с общественным транспортом жители города обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время прямой линии с жителями региона на телеканале «Россия 24», которая проходит сегодня, 7 декабря.

«Я не увидел логики в принятии решения по маршрутам. Считаю, что оно было ошибочным. Нужно вводить автобусы малого, среднего и большого класса. Одномоментно этого не сделать. Я говорил не раз, что большое количество автобусов мы получили и еще получим. Новые автобусы будут поступать в Великие Луки, это абсолютно точно», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что находится на связи с главой администрации города Великие Луки Андреем Беляевым. Четыре полноценных автобуса уже ходят по двум маршрутам в Великих Луках.

Теги: #общественный транспорт #автобусы #транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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